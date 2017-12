Os 10 melhores livros brasileiros de 2017

Como se me Fumasse, de Marcelo Mirisola

Escrito sob o impacto da morte dos pais do autor, o livro derruba de vez todas as fronteiras entre ficção, autoficção e memórias, passando por lugares tão díspares como a Praça Roosevelt, Espírito Santo do Pinhal e o fundo do mar em Florianópolis. A partir de uma conversa de bar em Buenos Aires e do terrível vaticínio de um “mago das celebridades”, o escritor-personagem desfia um verdadeiro acerto de contas com sua vida, seus amores e suas obsessões.