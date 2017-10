10 livros escritos por mulheres que os todos os homens deveriam ler

Sejamos Todos Feministas (2014), de Chimamanda Ngozi Adichie

O que significa ser feminista no século 21? Por que o feminismo é essencial para libertar homens e mulheres? Eis as questões que estão no cerne do livro. A autora parte da sua experiência como mulher e nigeriana para debater o que ainda precisa ser feito para que as meninas não anulem sua personalidade em função do gênero — e os meninos se sintam livres para crescer sem ter que se enquadrar nos estereótipos de masculinidade.