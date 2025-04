4 filmes com Denzel Washington na Netflix que você vai querer assistir duas vezes

O Plano Perfeito (2006), Spike Lee

Divulgação / Universal Pictures

Vestindo macacões de pintor, quatro indivíduos entram em um banco movimentado e, em questão de minutos, assumem o controle do local com precisão cirúrgica. O plano é sofisticado, meticulosamente calculado. A polícia logo chega ao local, e dois detetives experientes são encarregados da delicada negociação com o enigmático cérebro por trás da operação. Ao lado do capitão encarregado do cerco, tentam, em vão, prever os próximos movimentos do criminoso, sempre um passo à frente. A mente por trás da ação se mostra fria, articulada e misteriosamente bem-informada. O jogo de paciência entre criminosos e policiais se intensifica, desafiando os protocolos e desestabilizando os investigadores. Em meio à tensão crescente, surge uma figura poderosa com interesses próprios: uma consultora de elite, habilidosa em manipulações e barganhas silenciosas, exige uma reunião direta com o assaltante, alterando por completo os rumos da negociação.