A melhor comédia romântica de 2025 (até agora)

Bridget Jones nunca foi apenas uma caricatura tragicômica de sua época; ela sobrevive porque se nega a ser engessada por fórmulas previsíveis. Em “Louca Pelo Garoto”, a personagem que um dia rendeu risos fáceis por sua descoordenação social reaparece como quem atravessou o terreno minado da meia-idade com mais cicatrizes do que certezas. O foco se desloca: não é mais o escárnio dos tropeços visíveis que chama atenção, mas o eco dos silêncios não preenchidos. Bridget agora vive entre ausências, sobretudo a de Mark Darcy, cuja sombra não se impõe por melodrama, mas pela espessura dos vínculos que sobrevivem à ausência de palavras.

Renée Zellweger sustenta essa versão amadurecida com uma contenção que não suplica por aplausos. Sua Bridget não busca mais narrativas heroicas de superação. Ela sobrevive em espaços desorganizados, em rotinas desalinhadas, no acúmulo de noites mal dormidas e nos instantes em que o absurdo se confunde com o ordinário. Há algo de profundamente subversivo em ver a protagonista fracassar sem espetáculo, rir sem punchline, viver sem molduras heroicas. A maternidade tardia, os embaraços profissionais e o desejo que resiste à anestesia emocional não são resoluções de arco, mas rachaduras por onde ainda se infiltra alguma vitalidade.

É nessa tensão que os novos encontros se inserem — não para preencher lacunas, mas para desestabilizar o que parecia já acomodado. Roxster, longe de ser um símbolo de rejuvenescimento, funciona como uma espécie de espelho distorcido: ele representa aquilo que já não faz sentido, mas que insiste em seduzir pela leveza que a idade cobra com juros. Wallaker, em contraste, oferece menos promessas e mais silêncio — o tipo de vínculo que não se estrutura em declarações, mas em presenças discretas. Nenhum dos dois protagoniza uma “resolução romântica”. O que se vê são relações que funcionam como zonas de atrito, onde o passado é revisitado, não substituído.

A reentrada de Daniel Cleaver no enredo escapa à armadilha do revival nostálgico. Hugh Grant, envelhecido e autoconsciente, não tenta ressuscitar seu charme cínico, mas expõe sua inutilidade. O reencontro entre ele e Bridget não reaquece antigos dilemas, mas os ressignifica: o que resta entre eles não é romance adiado, e sim a intimidade de quem compartilhou o mesmo fracasso. Há ali uma cumplicidade que não exige performance, um idioma íntimo entre quem já não tem o luxo de fingir leveza. Esses diálogos sutilmente deslocam o tom de “Louca Pelo Garoto”, impedindo que os novos interesses amorosos funcionem como placebo emocional.

A escolha narrativa mais acertada talvez seja a recusa em dramatizar a passagem do tempo. “Louca Pelo Garoto” evita marcos dramáticos e recompensas fáceis, preferindo os pequenos gestos, as hesitações e os ruídos de fundo. A direção se alinha a esse espírito com uma contenção quase clínica, permitindo que os símbolos — um copo, um apelido, um olhar suspenso — carreguem peso sem alarde. É uma forma de dizer que Bridget continua ali, não como resquício de uma era, mas como corpo presente em um tempo que já não promete finais redentores.

O que define essa nova Bridget não é a tentativa de apagar os rastros do tempo, mas a recusa em reorganizar sua história para caber em moldes recicláveis. Sua maturidade se expressa em tropeços menos visíveis, porém mais corrosivos — e é aí que reside a potência dessa comédia: no incômodo de quem ri não apesar da dor, mas com ela. Não se trata mais de aprender lições com as falhas, mas de continuar tropeçando com alguma dignidade, mesmo quando os manuais de superação já não oferecem respostas. O humor que emerge disso é mais seco, menos indulgente, e por isso mesmo mais honesto.

Ao invés de propor uma conclusão reconfortante, “Louca Pelo Garoto” investe no deslocamento. Bridget não encontra um novo lugar seguro, mas uma espécie de pacto íntimo com a impermanência. A força da personagem não está na reinvenção espetacular, mas na disposição de continuar em movimento, mesmo que sem direção definida. E é nesse gesto vacilante — essa recusa em congelar-se em versões passadas ou em se moldar ao presente — que reside sua relevância. Bridget Jones ainda ressoa porque sua falibilidade não se tornou lição de moral, e sim vestígio de humanidade em estado bruto. É esse eco imperfeito que a torna inesquecível.