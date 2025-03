Vencedor de 5 Oscars, o drama de Steven Spielberg que levou 150 milhões de espectadores ao desespero está na Netflix

A guerra raramente se permite ser reduzida a uma narrativa simples. Entre a poeira dos arquivos históricos e as memórias de quem sobreviveu, poucos filmes conseguiram capturar sua brutalidade e complexidade tão visceralmente quanto “O Resgate do Soldado Ryan”. Mais do que uma reconstituição minuciosa do Dia D, a obra de Steven Spielberg é uma imersão no caos absoluto do combate, uma janela para a fragilidade e a resiliência humanas diante do horror.

A sequência inicial do filme, que recria o desembarque em Omaha Beach, transcende qualquer tentativa de dramatização convencional. A câmera trémula, os cortes abruptos e o som ensurdecedor não são apenas técnicas narrativas; são uma evocacão sensorial do terror e da confusão que dominaram aquele dia. Spielberg não procura embelezar a carnificina nem oferecer um discurso heroico simplista. O que vemos é uma batalha que se desenrola sem coreografia, onde a sobrevivência depende mais do acaso do que da valentia.

Há um ceticismo contemporâneo que tende a minimizar o impacto de filmes amplamente aclamados, mas qualquer tentativa de diminuir “O Resgate do Soldado Ryan” ignora sua conquista mais significativa: a recriação da guerra como um vórtice de caos, onde heróis não são moldados por discursos inflamados, mas pela simples necessidade de seguir em frente. Muitos elementos do roteiro são enraizados em eventos reais, como os erros táticos dos alemães, a inesperada lentidão de Hitler em responder à invasão e a presença de conscritos do Leste Europeu entre as fileiras nazistas. O próprio argumento do filme, a missão para resgatar um soldado após a morte de seus irmãos, tem base em casos verídicos, ainda que estilizados para o cinema.

A força do filme não está apenas no rigor histórico, mas na forma como traduz o impacto emocional da guerra. O Capitão Miller, vivido por Tom Hanks, encarna o dilema dos homens comuns que, em meio à barbárie, são forçados a se tornarem líderes. Ele não é um comandante infalível; sua vulnerabilidade é o que o torna crível. Seu tremor nas mãos, a hesitação nas palavras, o cansaço em seu olhar são testemunhos silenciosos do peso que carrega. Em torno dele, cada soldado traz sua própria batalha interna, do pragmatismo endurecido ao medo paralisante. Nenhum deles sai ileso. Nenhum deles é o mesmo homem no fim da jornada.

A evolução de personagens como o Cabo Upham, de um homem introspectivo a alguém que mata sem hesitação, ilustra como a guerra dilacera qualquer vestígio de inocência. Seu arco não é uma celebração da brutalidade, mas um lembrete do que o combate faz com aqueles que nele são imersos. Spielberg não busca apenas mostrar a guerra; ele obriga o espectador a senti-la. O desconforto que o filme provoca é proposital. A violência não é estilizada, mas crua, como se cada morte na tela fosse uma cicatriz real na história.

Não se pode classificar “O Resgate do Soldado Ryan” como um filme patriótico no sentido tradicional. Se existe um tributo, é à resiliência dos que lutaram, não a uma glorificação do conflito. A decupagem técnica de Spielberg não busca estetizar a guerra, mas preservar a memória de sua brutalidade. Cada cena carrega um peso que transcende o cinema, ressoando com aqueles que carregam as lembranças reais.

Os que criticam o filme por não incluir a presença britânica ou canadense ignoram que “O Resgate do Soldado Ryan” não quer ser um documentário exaustivo, mas uma experiência sensorial sobre uma fração da guerra. Mesmo os historiadores discordam sobre detalhes do Dia D, dado o caos absoluto daquele momento. O que Spielberg faz é capturar a essência dessa desordem e transmiti-la a audiências que, muitas vezes, são distantes de sua própria história.

Se “O Resgate do Soldado Ryan” nos ensina algo, é que a guerra não é feita de vitórias, mas de sobreviventes. Talvez devesse ser exibido obrigatoriamente a todo governante antes de assinar uma declaração de guerra. Porque a verdadeira lição desse filme não está nas batalhas vencidas, mas nas vidas destruídas — e no peso insuportável do que jamais poderá ser restaurado.