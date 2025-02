Eleito o melhor filme deste século, a obra-prima de Wong Kar-wai está na MUBI via Prime Video

Entre a vastidão de filmes que exploram o amor e suas impossibilidades, poucos conseguem capturar com tanta maestria a essência da paixão contida quanto “Amor à Flor da Pele” (2000), de Wong Kar-wai. A obra, que se desenrola na Hong Kong de 1962, acompanha a aproximação cuidadosa entre a Sra. Chan (Maggie Cheung) e o Sr. Chow (Tony Leung), dois vizinhos que, ao descobrirem a infidelidade de seus respectivos cônjuges, encontram refúgio na companhia um do outro. No entanto, o que poderia facilmente se converter em um romance impulsivo se transforma em um estudo minucioso sobre repressão, desejo e o peso da moralidade. Wong não narra um caso de amor convencional; ele orquestra uma sinfonia de olhares furtivos, silêncios carregados e gestos contidos que tornam cada cena um espetáculo de sutileza e contenção emocional.

A estética meticulosa de “Amor à Flor da Pele” não é apenas um artifício visual, mas uma extensão da psique dos personagens. O design de produção, com suas paletas saturadas de vermelho, dourado e marrom, os figurinos impecavelmente ajustados ao corpo de Cheung e a composição rígida dos enquadramentos evocam um universo em que a aparência é tão essencial quanto as palavras não ditas. Cada detalhe — desde a repetição dos enquadramentos até a leve variação na cor dos vestidos de Su — reforça a sensação de que o tempo, em vez de avançar, se desdobra em ciclos de anseios frustrados. Se em filmes anteriores Wong explorava a vertigem da urbanidade com câmeras trêmulas e cortes frenéticos, aqui ele adota um olhar mais metódico, em que o dinamismo cede espaço à melancolia de um desejo paralisado.

A musicalidade desempenha um papel crucial nessa experiência sensorial. As composições de Shigeru Umebayashi e as canções de Nat King Cole envolvem o espectador em uma atmosfera de nostalgia e antecipação, como se cada acorde sussurrasse os sentimentos que os protagonistas não ousam verbalizar. O instrumental “Green Eyes” ressoa no momento em que ambos percebem o peso de sua situação — um instante em que a dor da traição se mistura à angústia de um amor que não pode ser consumado. E é justamente essa renúncia que transforma a relação entre Chow e Su em algo sublime: enquanto seus cônjuges cedem ao desejo em quartos de hotel anônimos, eles elevam sua conexão a um plano quase metafísico, em que a tensão entre o querer e o não poder se torna insuportavelmente bela.

Essa beleza, no entanto, não se manifesta apenas na estética, mas também na própria construção narrativa. Wong Kar-wai não segue uma progressão convencional, em que o amor cresce e se concretiza; ao contrário, ele conduz os personagens por um labirinto de encontros e desencontros, em que cada avanço é imediatamente seguido por uma retração. Os protagonistas, presos em um jogo de simulação e encenação, ensaiam diálogos que nunca terão com seus cônjuges, tentando compreender a dor da traição ao mesmo tempo em que experimentam, de maneira inconsciente, os próprios limites de sua relação. O momento em que Su esboça um tapa em Chow, mas hesita, encapsula essa dinâmica de desejo e autoimposição de limites — o que poderia ser um confronto real se dilui em um teatro íntimo de frustrações compartilhadas.

A cidade de Hong Kong não é apenas o pano de fundo desse drama, mas um personagem silencioso que molda os protagonistas. Diferentemente de outros diretores asiáticos, como Edward Yang ou Tsai Ming-liang, que exploram a metrópole como um agente transformador ou opressor, Wong Kar-wai a retrata como um estado natural da existência moderna, em que a solidão é amplificada pelo ritmo incessante da vida urbana. Assim como Jimi Hendrix revolucionou a música ao fundir sons e efeitos em um fluxo ininterrupto, Wong compõe sua obra cinematográfica de maneira sinestésica, em que movimento, cor e emoção são indissociáveis. Em “Amor à Flor da Pele”, essa fusão se dá na forma de epifanias visuais que emergem de gestos aparentemente banais — um toque acidental, um olhar demorado, um instante de hesitação. Cada uma dessas pequenas transgressões carrega a força de um amor que só existe porque nunca se permite acontecer.

O filme se recusa a oferecer uma resolução convencional. Diferentemente de “Felizes Juntos”, em que o deslocamento geográfico sinaliza uma possível redenção, aqui Wong nos deixa apenas com rastros de memórias e promessas não cumpridas. A cena final, em que Chow sussurra um segredo em uma fenda de um templo em Angkor Wat, ecoa como um último vestígio de um amor que nunca teve espaço para se concretizar. Esse gesto, que poderia parecer abstrato, encapsula a essência de “Amor à Flor da Pele”: um estudo magistral sobre a impossibilidade do desejo e a melancolia de uma vida construída sobre o que poderia ter sido. Ao fim, o que resta não é apenas a história de um romance não consumado, mas um retrato universal da solidão e das limitações impostas pelo tempo, pela sociedade e, acima de tudo, por nós mesmos.