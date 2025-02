95% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadação de 5,4 bilhões! Fenômeno do cinema que vale ouro está no Prime Video

Reconhecido como o capítulo mais intenso da trilogia, “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres” dá continuidade à adaptação da obra monumental de J.R.R. Tolkien. Embora comumente referida como uma trilogia, a história original não foi concebida dessa forma, mas sim dividida em três volumes para publicação. Sob a direção de Peter Jackson, o longa não apenas expande a jornada épica da Terra-Média, mas também entrega uma das batalhas mais grandiosas já vistas no cinema: a Batalha do Abismo de Helm. O impacto visual e narrativo dessa sequência solidificou seu lugar entre os momentos mais icônicos da sétima arte. O reconhecimento veio na forma de 132 prêmios, incluindo duas estatuetas do Oscar.

A complexidade da batalha exigiu uma fusão magistral entre efeitos práticos e CGI, com 250 figurantes multiplicados digitalmente para criar exércitos colossais. Além disso, dublês especializados deram vida aos guerreiros de Rohan, aos servos de Saruman e aos implacáveis Uruk-hai. O realismo e a imersão dessas cenas são reflexo da minuciosa atenção aos detalhes da produção.

Com um orçamento de 94 milhões de dólares, o filme superou a arrecadação de seu antecessor, “A Sociedade do Anel”, atingindo a marca de 937 milhões de dólares em bilheteria global. Convertendo esse montante para a moeda brasileira na atualidade, estaríamos falando de um faturamento na casa dos cinco bilhões de reais, evidenciando o impacto comercial da obra.

A trama se intensifica à medida que a irmandade do Anel se separa. Frodo, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Aragorn, Boromir, Gimli e Gandalf iniciam a jornada juntos, mas logo seguem caminhos distintos. Para os que ainda desconhecem a narrativa (algo raro, mas possível), a missão do grupo é garantir que Frodo, o portador do Anel de Sauron, alcance a Montanha da Perdição, onde o artefato deve ser destruído para impedir o retorno definitivo do Senhor do Escuro. Embora Sauron tenha sido derrotado por Isildur séculos antes, seu espírito persiste no Anel, cuja influência corrompe e destrói aqueles que o possuem.

Ao longo da jornada, Frodo e Sam cruzam o caminho de Sméagol, uma criatura deformada pelo Anel, que se oferece para guiá-los até o destino final. No entanto, suas intenções não são tão nobres quanto aparentam, pois ele deseja reaver o precioso objeto para si. Essa dinâmica entre os personagens adiciona uma nova camada de tensão ao enredo, explorando os efeitos psicológicos da obsessão pelo Anel.

O elenco, formado por nomes como Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Andy Serkis, Christopher Lee, Sean Astin, Cate Blanchett, Miranda Otto e John Rhys-Davies, entrega performances marcantes, dando vida a personagens que se tornaram eternos no imaginário popular.

Com a morte de Boromir ao final do primeiro filme, Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf seguem para Rohan, onde encontram o rei Théoden sob a influência maligna de Gríma Wormtongue, espião de Saruman. Após ser libertado da feitiçaria de seu conselheiro, Théoden precisa defender seu reino da investida de um exército de Uruk-hai enviado por Saruman. É nesse contexto que se desenrola a icônica Batalha do Abismo de Helm, uma luta aparentemente perdida até que reforços inesperados chegam: Gandalf surge com os cavaleiros liderados por Éomer, enquanto Merry e Pippin convencem os Ents a entrarem na guerra.

Dentre todos os filmes da trilogia, “As Duas Torres” se destaca como aquele que mais investe em cenas de ação. A grandiosa sequência da batalha demandou mais de 20 horas de filmagem, posteriormente condensadas em cerca de 40 minutos. Trata-se de um dos mais longos e elaborados confrontos já registrados no cinema, consolidando a produção como uma referência em épicos de guerra e reafirmando a grandiosidade do universo criado por Tolkien.