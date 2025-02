Eleito um dos romances do século, uma das maiores histórias de amor do cinema em todos os tempos está na Netflix

Inspirado em um dos romances mais marcantes da literatura britânica contemporânea, o longa de Joe Wright reconstrói um amor impossibilitado, consumido por barreiras sociais e pelo efeito devastador de uma falsa acusação. Robbie e Cecilia são unidos pelo desejo, mas a inveja silenciosa de Briony, a irmã mais jovem, transforma essa paixão em tragédia. Ian McEwan, autor do livro original, é mestre em examinar o peso das escolhas humanas e a implacabilidade do destino, conduzindo o leitor por uma trama onde a realidade se impõe com crueza.

James McAvoy e Keira Knightley dão vida ao casal separado pela intolerância e pela rigidez de uma sociedade que valoriza status acima de sentimentos. Robbie, filho da empregada da família Tallis, recebe uma educação privilegiada graças à generosidade dos patrões, mas é mantido à margem de um mundo que não o aceita. Cecilia, criada com a segurança dos que nunca precisam lutar por seu espaço, não enxerga o jovem como igual. A dinâmica muda quando uma tensão reprimida se torna evidente, desencadeando uma paixão carregada de urgência. Entretanto, Briony, com sua mente imaginativa e sua visão deturpada dos acontecimentos, interpreta tudo de forma equivocada e toma uma decisão que altera vidas.

A partir do momento em que Briony acusa Robbie de um crime que ele não cometeu, o destino do casal é selado. Lola, a verdadeira vítima, hesita em esclarecer os fatos, e a falta de provas concretas não impede que o jovem seja condenado. A guerra chega e, em vez de cárcere, Robbie recebe um uniforme militar e é enviado ao front. Cecilia, por sua vez, rompe com a família e aguarda um reencontro que pode nunca acontecer. A esperança, no entanto, resiste entre cartas e promessas sussurradas, sustentando um amor que se recusa a se extinguir, mesmo quando a realidade se mostra inclemente.

Quando Briony atinge a maioridade, a culpa se infiltra em sua consciência. Ela compreende o peso de suas escolhas e tenta corrigir o passado, mas o tempo é um adversário cruel. Como reparar algo que já se desfez? Suas tentativas de redenção esbarram em feridas que nunca cicatrizaram completamente. A imaginação que antes a levou a destruir uma história de amor se torna sua única ferramenta para, de alguma forma, resgatar aquilo que foi perdido.

O longa constrói uma justaposição entre a vida opulenta dos Tallis e os horrores da guerra, transitando entre tempos distintos para revelar verdades fragmentadas. A direção de Wright enfatiza esse contraste com uma fotografia impecável, alternando entre o requinte das festas e a brutalidade dos campos de batalha. O elenco, em performances intensas, dá profundidade a personagens complexos e ambíguos. McAvoy captura a vulnerabilidade e a resiliência de Robbie com uma intensidade arrebatadora, enquanto Knightley se destaca ao dar à Cecilia um ar de frieza que, aos poucos, revela fragilidade. Já Saoirse Ronan, em seu primeiro grande papel, traduz a dualidade de Briony, oscilando entre inocência e crueldade, solidificando-se como um talento promissor.

Sem concessões ao sentimentalismo, o filme desafia o espectador a confrontar a relação entre memória e verdade. Briony, ao reescrever sua própria narrativa, concede ao casal um final alternativo, mas a dúvida paira no ar: até que ponto a história pode ser moldada para aliviar a culpa? Ao fim, resta a incerteza, e o público se questiona sobre o preço das ilusões. Uma experiência que marca, persiste e provoca reflexão.