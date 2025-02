20 milhões de espectadores em apenas 3 dias de exibição na Netflix: o sucesso que saiu dos livros para sua televisão

Se há um ícone que encapsula as transformações sociais das últimas cinco décadas, é a mulher pós-moderna. Outrora confinadas a papéis secundários, elas hoje ocupam posições estratégicas no mundo corporativo, reconfigurando estruturas historicamente dominadas por homens. Em meio a saltos altos e ternos impecáveis, essas mulheres desafiam convenções, liderando empresas multinacionais e setores que antes lhes eram inacessíveis. No entanto, essa ascensão não ocorreu sem obstáculos. A cada conquista, foi preciso enfrentar um sistema resistente à mudança, exigindo delas um misto de resiliência e astúcia para redefinir o que significa ter poder e autonomia.

O filme “Feios”, dirigido por McG e baseado na obra de Scott Westerfeld, insere-se nesse cenário ao abordar uma das obsessões mais corrosivas da sociedade contemporânea: a busca pela padronização estética. Lançado em 2005, o romance já antecipava os perigos de um mundo obcecado pela uniformidade visual. A trama acompanha Tally Youngblood, uma adolescente de dezesseis anos que vive em uma sociedade onde a cirurgia plástica é mandatória para quem deseja se tornar parte da elite. O procedimento apaga qualquer traço de individualidade, promovendo uma beleza artificial que homogeneíza a população. A adaptação cinematográfica preserva a crítica distópica do original, mas amplia seu escopo para discutir não apenas a ditadura da aparência, mas também os riscos de uma cultura que valoriza a conformidade em detrimento da identidade.

A luta pela emancipação feminina atravessa séculos e permanece central no debate público. Obras fundamentais, como “O Segundo Sexo” (1949) e “A Mulher Desiludida” (1967), da filósofa Simone de Beauvoir, continuam a ecoar nos desafios contemporâneos. O primeiro faz uma análise filosófica e histórica da subjugação feminina, enquanto o segundo explora, por meio de narrativas ficcionais, as frustrações e impasses vividos por mulheres em um mundo regido por expectativas masculinas. Embora tenham sido escritos há décadas, esses textos ainda iluminam os dilemas de uma sociedade que avança, mas não sem contradições.

No contexto de “Feios”, a adaptação assinada por Whit Anderson, Jacob Forman e Vanessa Taylor reforça essa perspectiva ao questionar os padrões que determinam não apenas a aparência, mas a própria noção de identidade. Tally, interpretada por Joey King, sempre acreditou que a transformação estética fosse o passaporte para uma vida ideal. Contudo, quando se aproxima da cirurgia, descobre que a suposta perfeição esconde um alto custo: a perda de sua essência. A performance de Joey King adiciona camadas de complexidade à protagonista, capturando a dualidade entre o desejo de pertencimento e a resistência às imposições sociais. Sob a direção de McG, o filme equilibra grandiosidade visual e momentos de introspecção, enquanto a cinematografia de Xiaolong Liu destaca com maestria a dicotomia entre um mundo rigidamente controlado e a liberdade que Tally começa a vislumbrar.

Mais do que uma crítica aos padrões de beleza, “Feios” alerta para os perigos da padronização em uma sociedade que ainda luta para aceitar a diversidade. O filme provoca uma reflexão essencial: até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossa individualidade em nome da aceitação? Ao questionar os mecanismos que regem a normalização da aparência, a obra reafirma a necessidade de preservar o que nos torna únicos, resistindo a um futuro onde a diferença seja vista como algo a ser corrigido.