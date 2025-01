Drama sobre pertencimento e memória é obra-prima subestimada, com Ralph Fiennes, na Netflix

O tempo, com sua força inexorável, é o verdadeiro protagonista de “A Escavação”, filme da Netflix baseado no romance “The Dig”, de John Preston. Sob a direção de Simon Stone, a narrativa emerge como uma meditação sobre perda, legado e a necessidade de encontrar significado em meio às ruínas do passado. Edith Pretty, interpretada com sobriedade e intensidade por Carey Mulligan, é uma mulher cuja intuição a impulsiona a desafiar convenções e a escavar não apenas o solo de sua propriedade, mas também as camadas de sua própria existência.

Viúva, criando sozinha o filho Robert, Edith se vê diante de um momento crucial: encarar o futuro ou se deixar consumir pelas sombras do passado. Seu instinto lhe diz que algo de grandioso jaz sob as colinas de sua terra, e sua convicção a leva a contratar Basil Brown, um arqueólogo autodidata cuja percepção é tão intuitiva quanto sua própria. Juntos, eles desenterram não apenas artefatos, mas também reflexos de suas próprias inquietações e dores.

Brown, inicialmente desacreditado por sua falta de credenciais acadêmicas, encontra na escavação uma forma de redenção. A descoberta de um antigo navio de sepultamento — contendo relíquias atribuídas ao rei Raedwald, figura central da Inglaterra anglo-saxã — transforma sua jornada em algo muito maior do que um feito arqueológico. O ritual de enterrar reis com seus tesouros evoca os faraós do Egito, e Raedwald, conhecido como “Tutancâmon britânico”, ressurge como um símbolo de transição entre crenças pagãs e o cristianismo nascente.

Edith e Basil compartilham mais do que uma missão arqueológica. Ambos são forasteiros em seus próprios mundos, buscando reconhecimento e significado. Para Edith, a escavação torna-se um último ato de afirmação antes que a doença a consuma. Sua culpa pela própria fragilidade se mistura à dor do luto, sugerindo que sua enfermidade pode ser uma manifestação física de sua perda. O filme insinua a somatização do sofrimento em uma época em que a psicanálise ainda era incipiente, levantando questionamentos sobre o impacto emocional no corpo.

Contudo, nem mesmo o triunfo da descoberta concede a Basil o reconhecimento devido. Por não pertencer ao meio acadêmico, sua contribuição é desconsiderada, um reflexo da rigidez das hierarquias intelectuais da época. Ele e Edith, cada qual a seu modo, enfrentam a própria mortalidade e a transitoriedade da existência. No fim, a escavação é mais do que um resgate histórico: é uma tentativa de inscrever suas vidas em algo perene.

“A Escavação” nos lembra que a verdadeira imortalidade está na forma como escolhemos marcar o mundo. Basil e Edith compreendem que, embora a morte seja inevitável, a essência do que fomos pode permanecer, como fragmentos de um passado que se recusa a ser esquecido.