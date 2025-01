Steven Spielberg como há muito tempo não se via: o filme poético e premiado que está no Prime Video

Talento, inquietação e o desejo de transcender o ordinário atravessam cada cena de “Os Fabelmans”, um dos filmes mais confessionais de Steven Spielberg. O diretor, reconhecido por sua abordagem intimista em meio à grandiosidade de Hollywood, levou décadas para transformar em narrativa sua relação com o cinema. E o fez com maestria, ancorando a trama na dinâmica de uma família judaica, cujos membros, embora distintos em temperamento e aspirações, jamais sucumbem ao caos ou ao distanciamento irreversível.

A semente desse projeto esteve sempre presente em sua filmografia. Um olhar atento revela ecos dessa reflexão em “E.T. O Extraterrestre” (1982), “A Lista de Schindler” (1993) e até mesmo em “Tubarão” (1975) e “Guerra dos Mundos” (2005). O fascínio pelo poder das histórias, o magnetismo da fantasia e a dimensão emocional da imagem cinematográfica permeiam seu legado, e “Os Fabelmans” traduz esse encantamento de forma mais direta e visceral.

Mitzi Fabelman, interpretada por Michelle Williams, abriu mão de uma carreira promissora como pianista para se dedicar à família. Seu marido, Burt (Paul Dano), um cientista brilhante, filma momentos caseiros sem maiores pretensões. O primogênito do casal, Sammy, carrega traços de ambos, equilibrando paixão criativa e racionalidade analítica. A faísca de sua obsessão pelo cinema é acesa durante uma sessão de “O Maior Espetáculo da Terra” (1952), de Cecil B. DeMille.

O deslumbre com a cena de um desastre ferroviário o leva a reproduzir a sequência com um trem de brinquedo, desencadeando uma reção ambígua nos pais. Burt enxerga desperdício, enquanto Mitzi percebe gênio. O pequeno Sammy, vivido inicialmente por Mateo Zoryon Francis-DeFord, e depois por Gabriel LaBelle, cresce sob esse conflito: a razão que tenta dissuadi-lo e a arte que insiste em chamá-lo.

Com o passar dos anos, sua câmera se torna testemunha e catalisadora de eventos familiares e pessoais que definirão seu destino. Em um ensaio de amadurecimento, ele dirige os amigos escoteiros em uma produção amadora sobre a Segunda Guerra Mundial, antecipando a genialidade que se consolidaria na vida adulta. O roteiro, assinado por Spielberg e Tony Kushner, confere autenticidade a essa trajetória, transformando memórias em ficção sem perder a carga emocional de uma história vivida.

A genialidade de Spielberg reside na sua habilidade inata de decifrar o espírito do tempo e traduzí-lo para as telas, transformando o incomum em universal e o pessoal em grandioso. Seu cinema equilibra a sofisticação da linguagem visual com o apelo popular, criando obras que seduzem tanto pela forma quanto pelo conteúdo. “Os Fabelmans” é uma prova contundente desse dom: um retrato afetuoso e honesto sobre o nascimento de um artista e a força indomável da paixão pelo cinema.