Nem John Wayne, nem Clint Eastwood: o maior faroeste de todos está no Max

O que se destaca em “Meu Ódio Será Sua Herança” é a vastidão sem barreiras físicas entre Estados Unidos e México, evidenciando um cenário de fronteiras abertas que simboliza a liberdade selvagem. Apesar da ausência de inovações no enredo, Sam Peckinpah (1925-1984), um dos nomes mais prolíficos da era clássica de Hollywood, conduz o filme com maestria, mantendo o público cativado. Sua abordagem encontra paralelos com mestres como John Schlesinger, de “Perdidos na Noite” (1969), e John Huston, de “O Tesouro de Sierra Madre” (1948), que também souberam explorar as nuances de um gênero nascido com “O Grande Roubo do Trem” (1903), de Edwin S. Porter. Peckinpah, com o corroteirista Roy N. Sickner (1928-2001), recria a figura do anti-herói em tempos de diligências, emoldurando com precisão o caos de um território sem leis, onde a brutalidade é a única constante.

A emblemática abertura, onde crianças atormentam um escorpião em meio a formigas, define o desconforto que permeia toda a narrativa. Durante mais de duas horas, uma gangue de foras-da-lei desafia as probabilidades, mantendo o controle da trama. Ainda assim, Peckinpah surpreende ao transmitir esperança, colocando seus personagens em uma cadeia moral que mantém viva a essência heroica. O longa é uma análise impiedosa do dinheiro como ferramenta de opressão, expondo a hipocrisia que alimenta as simpatias do público pelos vilões. A obra reflete a crueza do western clássico, herdada do pioneiro Porter, com suas figuras inalteráveis e cenários áridos. Peckinpah compreende profundamente como conduzir a narrativa por esse universo de selvageria e conflitos, criando uma experiência visceral e inesquecível.

Pike Bishop, o pistoleiro mais veloz do Velho Oeste, busca aproveitar os frutos de décadas de crimes, mas seus planos de aposentadoria são interrompidos por uma última missão: roubar armamentos que ele pretende vender ao general Mapache, vivido por Emilio Fernández (1904-1986). Enquanto Mapache trava sua luta contra os homens de Pancho Villa (1878-1923), o lendário guerrilheiro que deseja libertar o México do jugo de Porfírio Díaz (1830-1915), Pike revela sua indiferença às ideologias, algo evidente na performance contida e eficaz de William Holden (1918-1981).

No meio de um elenco vasto e centenas de figurantes, Holden simboliza a complexidade de um “herói” com falhas, resgatando a dualidade que permeia o gênero. Essa profundidade emocional atravessa a tela, representando o legado de artistas como ele e de diretores do calibre de Peckinpah. No fim, a obra se estabelece como um tratado sobre a natureza humana, em que balas, poeira e valores morais colidem num espetáculo que transcende o western tradicional, redefinindo o gênero sem abandonar suas raízes.