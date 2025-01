50 milhões já assistiram: o filme mais visto da Netflix em 2025

Uma mistura de humor e adrenalina define essa comédia cheia de ação que conquista pela leveza e pelos momentos de pura diversão. Sob a direção de Seth Gordon, “De Volta à Ação” representa um ponto alto na trajetória de Cameron Diaz e Jamie Foxx. Este último trabalho de Diaz, após uma década afastada das telas, resgata a parceria com Foxx, iniciada no musical “Annie” (2014), consolidando uma sintonia cênica que o público reconhece e aprecia.

Entretanto, os bastidores do filme foram marcados por grandes desafios. Em abril de 2024, Jamie Foxx sofreu um derrame cerebral durante as filmagens, que o deixou em estado crítico, com prognósticos desfavoráveis. Contra todas as probabilidades, ele não apenas sobreviveu, mas também superou meses de reabilitação, reaprendendo a andar e falar. Seu retorno à produção, completamente recuperado, não é apenas uma vitória pessoal, mas também um testemunho de sua determinação, dando ao filme uma carga emocional singular.

Com um roteiro assinado por Seth Gordon e Brandon O’Brian, a história traz Emily e Matt, agentes da CIA que se apaixonam durante uma missão e, de repente, se veem diante da expectativa de um filho. Após uma operação cheia de adrenalina, o casal embarca em um voo que, na verdade, é uma armadilha projetada por inimigos que buscam recuperar um artefato crucial. Uma vez que o avião cai, eles aproveitam a oportunidade para fingir suas mortes e escapar para uma vida de anonimato.

Esse sumço voluntário dá espaço à criação de uma família longe dos holofotes e dos perigos do passado. Mas anos depois, já como pais de adolescentes, Emily e Matt são descobertos ao vigiar sua filha mais velha. Isso desencadeia uma série de eventos que os obriga a retomar suas habilidades como espiões, encarando novos inimigos para proteger seus filhos e restaurar a segurança da família.

No intervalo entre a aposentadoria e o retorno forçado, o casal enfrenta uma missão igualmente desafiadora: lidar com as complexidades da vida familiar. Além disso, a relação de Emily com sua mãe, Ginny, ganha destaque. Interpretada por Glenn Close, Ginny é uma espiã veterana que não apenas oferece suporte crucial, mas também possibilita momentos de reconciliação e aprendizado entre gerações.

Entre cenas de humor, sequências eletrizantes e momentos de reflexão, “De Volta à Ação” entrega uma experiência envolvente. Foxx e Diaz brilham juntos, exibindo uma química indiscutível que eleva cada interação. O elenco secundário, com nomes como Kyle Chandler, Glenn Close e Andrew Scott, também se destaca, oferecendo performances que complementam a narrativa com vigor e carisma.

A história conduzida com leveza e ritmo deixa o espectador imerso do início ao fim. Além disso, o desfecho abre caminho para possíveis continuações, sugerindo que ainda há muito a explorar na vida dessa família extraordinária. Uma produção que combina entretenimento puro com momentos marcantes, equilibrando ação e humor de forma inteligente.