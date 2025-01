Poesia e delicadeza: a obra-prima de Jesse Eisenberg que deu o Globo de Ouro de Ator Coadjuvante para Kieran Culkin e que o tornou favorito ao Oscar 2025

Terceiro filme dirigido por Jesse Eisenberg, “Verdadeira Dor” é um drama lançado em 2024 que concorre ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante. O longa, estrelado pelo próprio Eisenberg, conta a história de dois primos, Dave (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), que embarcam em uma viagem à Polônia para conhecer o local onde sua avó viveu antes de emigrar para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

Sobrevivente do Holocausto, a avó, que não aparece em flashbacks, mas é evocada pelas memórias compartilhadas entre os netos, é retratada como uma mulher resiliente e bem-sucedida, que nunca se colocou no papel de vítima. Uma verdadeira heroína para ambos, ela mantinha uma conexão mais profunda com o sensível Benji. Antes de falecer, a avó deixou uma herança destinada especificamente para que os dois viajassem até sua terra natal, a fim de conhecer sua história e a casa onde viveu antes de deixar a Europa.

Conforme a narrativa avança, Dave e Benji demonstram personalidades marcadamente diferentes. Dave é um pai de família responsável, emocionalmente contido e com um comportamento reservado. Por outro lado, Benji é um solteirão despreocupado, desconectado da realidade e caracterizado por atitudes impulsivas. Ele possui, no entanto, um magnetismo inegável, conquistando a todos com sua sinceridade, carisma natural e espontaneidade.

A relação entre os dois primos foi profundamente abalada por uma tragédia pessoal, cuja natureza é revelada gradualmente ao longo do filme. Antes inseparáveis e melhores amigos, agora mal conseguem conviver. A viagem, além de reconectá-los com suas raízes familiares e o passado turbulento da avó, torna-se uma oportunidade para enfrentarem suas diferenças e lidarem com as próprias dores, tanto as herdadas quanto as que carregam individualmente.

A trilha sonora de “Verdadeira Dor” desempenha um papel essencial na construção emocional do filme. Em cenas mais intensas, a música emudece, como se as emoções fossem profundas demais para serem traduzidas em sons. Por outro lado, nos momentos de maior tensão entre Dave e Benji, a música emerge em volume alto, quase como uma terceira voz nas acaloradas e estridentes discussões entre os primos.

A trilha sonora também inclui peças de Chopin, compositor polonês do século 19, cuja obra serve como uma ponte emocional, pavimentando os caminhos entre os protagonistas e o público às raízes culturais e históricas da avó. Essa escolha musical adiciona uma camada de profundidade à narrativa, refletindo sobre os ecos do passado na vida dos personagens.

Embora explore cenários como campos de concentração e monumentos que evocam as memórias sombrias do Holocausto, o filme evita cair no melodrama ou em apelos excessivamente sentimentais. “Verdadeira Dor” é uma obra que reflete sobre o impacto geracional do sofrimento, questionando se os descendentes de sobreviventes de algo tão devastador podem encontrar significado e propósito em suas próprias vidas.