Assista a Jake Gyllenhaal em um papel que põe em xeque toda certeza que você tem — agora no Max

Nas noites mais escuras e molhadas, a fauna selvagem se organiza em uma dança macabra de sobrevivência. As aves de rapina são as primeiras a farejar a morte, seguidas por predadores como leões, tigres, lobos e hienas, todos guiados por uma hierarquia feroz. Entretanto, esses pássaros noturnos rompem a lógica usual da cadeia alimentar ao assumir também a função de limpar o ambiente. Talvez tenha sido essa peculiaridade que inspirou Dan Gilroy a criar uma narrativa sombria e irônica sobre a natureza humana em sua obra.

Aqui, a trama mergulha no submundo da imprensa sensacionalista, onde a sede por tragédias alimenta um ciclo de exploração e decadência. O protagonista, um anti-herói ambicioso e sem escrúpulos, transforma sua habilidade de capturar cenas brutais em um império no mercado televisivo. Ele percorre incêndios, acidentes e homicídios, vendendo imagens impactantes a um preço módico. Pouco a pouco, ele domina o jogo, despontando como um predador voraz em uma selva urbana que recompensa a falta de ética.

Lou Bloom, interpretado por Jake Gyllenhaal, é um cinegrafista de Los Angeles que sobrevive vendendo sucata e, ao acaso, descobre um nicho promissor: registrar eventos violentos antes mesmo da chegada das autoridades. Aprendendo rápido, ele se associa a Nina Romina, editora de um canal à beira da falência, e juntos mergulham em uma relação tóxica. Ambos enxergam no sofrimento alheio um trampolim para seus próprios interesses, enquanto descartam histórias que não agradam ao público alvo: as que ocorrem longe da classe média branca.

Inspirando-se em clássicos como “A Montanha dos Sete Abutres” (1951), de Billy Wilder, e “Cidadão Kane” (1941), de Orson Welles, Dan Gilroy cria uma narrativa mordaz e provocativa. Com interpretações impecáveis de Gyllenhaal e Rene Russo, o filme questiona os limites da ética e do poder da imagem em uma sociedade obcecada por audiência. Bloom encarna a psicopatia moderna com falas calculadas e gestos sutis, refletindo o zeitgeist de uma era em que a moralidade se torna cada vez mais nebulosa. Sua ascensão meteórica e possível queda revelam um sistema que glorifica a transgressão enquanto esconde suas consequências.