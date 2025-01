Tão deslumbrante quanto um pôr do sol: filme que acaba de estrear na Netflix é um diamante para os olhos e a alma

Ninguém ousava questionar o poder paterno na Inglaterra do início do século XIX, mesmo diante das sombrias consequências de uma obediência automática e desprovida de convicção. Jane Austen (1775-1817), uma das mais notáveis escritoras britânicas, destacou-se por revelar esse lado sombrio da sociedade de sua época. Em suas obras, retratou com profundidade as dinâmicas humanas, particularmente a luta feminina contra as expectativas sociais. Essa abordagem deu forma a uma narrativa rica e envolvente, que se estendeu por três volumes marcantes. Poucos autores conseguiram capturar de maneira tão precisa a dualidade do amor como Austen — ou suas criações literárias, que muitas vezes refletem a própria essência da autora.

Embora tenha sido uma voz inconfundível na literatura, Austen só teve seu gênio plenamente reconhecido anos após sua morte, em 18 de julho de 1817. Obras como “Orgulho e Preconceito” solidificaram sua influência, que continua a reverberar. Esse impacto é evidente em filmes como “A Lista do Sr. Malcolm”, uma produção que reverencia a autora enquanto incorpora elementos únicos. O trabalho de Emma Holly Jones, dirigido com esmero, é uma tentativa respeitável de recriar o encanto de Austen, ao mesmo tempo que oferece novas camadas à sua visão clássica.

Os ricos, frequentemente obcecados em manter sua exclusividade, criam hábitos quase caricatos para se distanciar da massa. Essa tentativa constante de preservar o status é acompanhada de estratégias tanto sutis quanto vorazes, destinadas a proteger seu pedestal. Mesmo assim, as fortunas não garantem permanência, e a ameaça de decadência sempre paira, exigindo vigilância constante. Esses contrastes permeiam a narrativa de “A Lista do Sr. Malcolm”, evidenciando que o luxo e o poder podem ser tão efêmeros quanto ilusórios.

Esse tipo de filme não escapa da sombra de clássicos como “Razão e Sensibilidade” (1811), “Orgulho e Preconceito” (1813), “Emma” (1815) e “Persuasão” (1817), obras que exploraram com maestria os dilemas de jovens mulheres, amores desafiando convenções e aristocratas entregues a sonhos fúteis. Baseado no romance homônimo de Suzanne Allain, de 2009, o roteiro traz um olhar moderno ao inserir aristocratas negros e asiáticos nos conflitos típicos das histórias de Austen. Essa abordagem, embora inusitada, oferece uma reflexão poética sobre o racismo. Sope Dirisu, no papel do charmoso e caprichoso Jeremy Malcolm, entrega uma atuação convincente, enquanto o restante da trama equilibra encanto e crítica social.