Adaptação de livro que vendeu 200 mil cópias no dia de lançamento e que depois foi proibido no mundo inteiro, romance picante está na Netflix

Uma mulher imersa no luxo, dotada de elegância inegável e respeitada em um cenário social conservador na Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial encontra no jardineiro de sua propriedade algo que transcende o mero desejo. Este homem, leitor de James Joyce e possuidor de uma simplicidade desarmante, representa para ela um vislumbre de liberdade em um casamento preso às convenções de um mundo que sufoca silenciosamente.

“O Amante de Lady Chatterley” não é apenas uma história de amor proibido; é um mergulho profundo nas nuances do ódio e na maneira como ele pode se entrelaçar com a paixão, criando uma tensão delicada e devastadora. Nas mãos da cineasta francesa Laure de Clermont-Tonnerre, a adaptação do romance de D.H. Lawrence ganha uma interpretação visual poderosa, capturando não apenas o lirismo sensual da obra, mas também a autenticidade crua de um tempo em que emoções eram vividas de forma visceral.

Constance Reid, a lady Chatterley do título, é uma figura à frente de seu tempo. Seu protagonismo é evidente, ofuscando a presença do marido, Clifford Chatterley, um homem fisicamente marcado pela guerra e emocionalmente retraído. Interpretada por Emma Corrin, Constance emerge como uma personagem complexa, cuja insatisfação com o casamento é exacerbada pelo isolamento na propriedade de Wragby.

Embora o roteiro de David Magee omita detalhes presentes no livro, o romance destaca que Constance já tinha experiências amorosas antes de seu casamento, sugerindo que sua união com Clifford foi motivada por um impulso mais prático do que romântico. A narrativa cinematográfica se ajusta a esses elementos, construindo uma heroína que desafia as normas sem jamais perder sua humanidade.

O papel de Oliver Mellors, o guarda-caça de Wragby, é interpretado por Jack O’Connell com uma intensidade que rivaliza com a de Corrin. Mellors é um homem marcado pela pobreza e pelas cicatrizes de um passado militar, mas que preserva uma paixão pelas letras e uma nobreza intrínseca que transcende sua condição social. A relação entre Constance e Mellors é retratada com uma delicadeza que evita clichês românticos, explorando as camadas de desejo, vulnerabilidade e resistência que os unem. Clermont-Tonnerre conduz a narrativa com maestria, destacando como essa conexão desafia as estruturas sociais e os preconceitos da época.

A fotografia de Benoît Delhomme é um elemento fundamental na construção da atmosfera do filme. Com tons que evocam a melancolia e a beleza do campo inglês, as cenas entre Constance e Mellors na natureza são de uma pureza visual que contrasta com o peso das convenções sociais que os cercam. Essas sequências, longe de serem meramente eróticas, capturam a essência de um amor que é ao mesmo tempo simples e revolucionário.

O desenlace, que separa os amantes e os coloca em trajetórias diferentes, é ao mesmo tempo melancólico e esperançoso. Constance busca recomeçar em Veneza, enquanto Mellors tenta reconstruir sua vida em um vilarejo escocês. Essa separação é tratada com um lirismo que reforça a ideia de que o amor, mesmo quando impossibilitado de florescer plenamente, pode transformar aqueles que o experimentam. A obra, tanto na literatura quanto no cinema, permanece como um lembrete poderoso do impacto das relações humanas e da luta por autenticidade em um mundo repleto de limitações.

Com “O Amante de Lady Chatterley”, Laure de Clermont-Tonnerre entrega uma adaptação que é ao mesmo tempo fiel ao espírito da obra original e ousada em sua interpretação. O filme não apenas celebra a força do amor, mas também questiona as estruturas que buscam sufocá-lo, oferecendo uma experiência cinematográfica que é, em todos os aspectos, inesquecível.