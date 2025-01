Não é só o melhor faroeste da década — é um dos melhores faroestes da história, no Prime Video

O faroeste expandiu-se tanto que se tornou um território fértil para explorar múltiplos temas. Há tempos, deixou de ser habitado apenas por caubóis, figuras profanas e destemidos guerreiros que transformavam a habilidade em lidar com o lado bruto da natureza em um atributo admirado, não apenas por seus pares, mas por toda a sociedade americana. Novos enfoques emergiram, trazendo histórias que utilizam a estética do Velho Oeste para abordar o amor turbulento de criminosos, a moral inesperada de assassinos ou os desejos intensos de almas devastadas, refletindo um mosaico de visões de mundo muitas vezes inconciliáveis.

Um exemplo dessa reinvenção é “Amaldiçoada”, conduzido pelo cineasta holandês Martin Koolhoven. Ele constrói uma narrativa que revisita tragédias pessoais em quatro capítulos, cada um remetendo a passagens bíblicas, como se a Terra regredisse a um estado primitivo. Koolhoven não apenas explora os dramas humanos, mas também escancara feridas históricas que, ao serem revisitadas, alimentam discussões contemporâneas, especialmente em tempos de permissividade extrema. Sua trama gira em torno da luta de uma jovem injustiçada, cuja trajetória encapsula o peso das aspirações inatingíveis e o fascínio do inalcançável que, paradoxalmente, nos subjuga e atormenta.

Elizabeth Brundy é o centro desse universo perturbador. A chegada de um reverendo à sua cidade desencadeia um comportamento furtivo na protagonista, que teme ser descoberta por segredos que se tornam claros no segundo ato. Enquanto tenta manter uma rotina de aparente normalidade como parteira, ao lado do marido Eli, do enteado e da filha, ela enfrenta o avanço de tensões crescentes entre si e o pregador. Koolhoven constrói um jogo psicológico denso e meticulosamente cadenciado, liberando as revelações no momento exato. As performances de Dakota Fanning e Guy Pearce aprofundam o conflito emocional, ainda que as ambições excessivas do diretor enfraqueçam o impacto no desfecho.