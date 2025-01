O último filme de Marlon Brando: suspense imperdível com Edward Norton e Robert De Niro neste domingo na Netflix

Em uma era em que explosões digitais e tramas previsíveis dominam as telas, “A Cartada Final” se destaca como um retrato de inteligência e refinamento, conduzindo a atenção para seus personagens e interpretações notáveis. Dirigido por Frank Oz, o longa une gerações de talentos icônicos: Robert De Niro, Marlon Brando e Edward Norton. Juntos, dão nova vida ao gênero de assalto com a trama de Nick Wells (De Niro), um experiente ladrão de cofres que, decidido a abandonar o crime, administra um clube de jazz em Montreal. Contudo, seu desejo de tranquilidade é interrompido por uma proposta irrecusável de Max (Brando), um intermediário sagaz, que o convence a roubar um raro cetro francês. Para realizar o ousado plano, entra em cena Jack (Norton), um jovem criminoso astuto que assume uma identidade singular para se infiltrar na alfândega.

As atuações são o grande trunfo, com De Niro apresentando um Nick melancólico, marcado por seu passado, enquanto Norton exibe uma impressionante elasticidade entre carisma magnético e artimanhas persuasivas. Brando, em sua despedida do cinema, compõe Max com nuances que equilibram mistério e um humor único, ecoando sua carreira monumental. A química entre os três atores, carregada de improvisações, transcende o esperado, oferecendo momentos de tensão e sutileza. Paralelamente, Angela Bassett, como Diane, parceira de Nick, tem papel limitado, enquanto personagens coadjuvantes como Burt, o fiel escudeiro, e Stephen, um hacker excêntrico, adicionam um leve toque de humor ao enredo.

O ponto alto do filme reside na execução do assalto. Cada etapa do golpe é desdobrada com precisão, desde incursões subterrâneas a elaborados confrontos com tecnologias de segurança, como detectores de calor e câmeras estratégicas. Embora siga os padrões do gênero, a trama cativa pela sua sofisticação e pela tensão crescente, culminando em um clímax que privilegia a inteligência sobre pirotecnias previsíveis. Esse foco nos personagens e em suas escolhas confere autenticidade ao desfecho, deixando o público em um estado de satisfação raro.

Sob a direção de Frank Oz, mais conhecido por comédias, o suspense encontra equilíbrio com toques de humor inteligente. Os diálogos, muitas vezes pontuados por ironia, contribuem para um frescor narrativo sem diluir sua profundidade. Momentos específicos, como a interação entre Nick e Burt em um parque, destacam o cuidado com a construção dos personagens e dão peso à narrativa. A trilha sonora, inspirada pelo jazz, não apenas complementa o clima como reforça a atmosfera elegante do filme.

Sem reinventar o gênero, o longa celebra suas origens com maestria, apostando em atuações marcantes, reviravoltas bem elaboradas e uma trama envolvente. Fugindo de soluções fáceis e grandiloquências desnecessárias, entrega uma experiência memorável, que valoriza a simplicidade bem conduzida. O resultado é uma obra que encanta tanto pela sutileza quanto pela engenhosidade, oferecendo uma narrativa sólida e sofisticada que mantém o público cativado até o último minuto.