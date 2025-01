O adeus definitivo ao cinema: o filme que marca a aposentadoria de Cameron Diaz já está na Netflix

Jamie Foxx e Cameron Diaz retornam em uma narrativa que desafia o clichê do par romântico tradicional. Interpretando Matt e Emily, personagens que desprezam as convenções e encaram a vida com uma audácia contagiante, os dois mergulham de corpo e alma em suas missões, alheios às expectativas alheias. A trama, repleta de sarcasmo e acenos ao metacinema, marca não apenas o retorno de Foxx às telas após um afastamento dramático, mas também reafirma o talento de Seth Gordon para criar cenários onde o absurdo e o brilhante se encontram.

Durante as filmagens, Foxx enfrentou um desafio monumental: em abril de 2023, foi acometido por um derrame que interrompeu a produção por nove meses. A equipe, fiel ao desejo do diretor de não substituí-lo, aguardou pacientemente enquanto o ator se recuperava de uma hemorragia cerebral que quase o tirou de cena para sempre. Quando finalmente voltou à ativa em janeiro de 2024, Foxx trouxe à vida um agente secreto decadente que se torna a última esperança de um país em crise.

O diretor Seth Gordon, junto ao corroteirista Brendan O’Brien, não hesita em explorar territórios onde o politicamente correto é colocado à prova, criando um contraponto intrigante à busca incessante por ordem e perfeição. Nesse cenário de caótica liberdade criativa, Foxx e Diaz brilham em cenas que transitam entre o cômico e o surreal. Do uso inusitado de um lança-chamas a batalhas inspiradas em clássicos da cultura pop, o filme entrega um espetáculo onde cada momento desafia o espectador a abandonar expectativas previsíveis.

No coração dessa narrativa, está a dinâmica única entre Matt e Emily, personagens guiados por uma vaidade disfarçada de missão patriótica. A relação entre os dois é permeada por tensões e momentos de cumplicidade, revelando a habilidade do roteiro em equilibrar o absurdo com toques de humanidade. Cenas em uma boate e sequências que remetem a batalhas de outro mundo ilustram a criatividade desenfreada da produção, enquanto Foxx ressurge como uma verdadeira fênix, personificando um espião cuja falível humanidade o torna irresistível.