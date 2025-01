Romance que fez 119 milhões de assinantes da Netflix caírem aos prantos

Uma narrativa que dialoga com as fragilidades da alma e os desafios do recomeço, “Recomeço” emerge como uma série sensível e repleta de camadas emocionais. Baseada no livro de memórias de Tembi Locke, a trama explora como a dor pode ser transformada em força e como o amor, mesmo diante de adversidades insuperáveis, encontra maneiras de resistir. Contudo, a obra não é para todos: aqueles com feridas recentes podem encontrar na série um espelho que reativa memórias dolorosas, dado seu mergulho profundo nos temas do luto e da perda.

A protagonista Amy Wheeler (Zoe Saldana) é apresentada como uma jovem texana em busca de autodescoberta. Decidida a seguir um caminho distinto do planejado por sua família, ela abandona o curso de direito e se muda para Florença, onde pretende estudar arte e explorar sua criatividade. Esse ato de rebeldia e coragem marca o primeiro de muitos recomeços na vida de Amy. Em solo italiano, ela conhece Lino Ortolano (Eugenio Mastrandrea), um chef de cozinha cuja paixão pela culinária ecoa a busca de Amy por uma vida mais autêntica. Apesar de inicialmente hesitar em envolver-se, Amy acaba se rendendo ao carisma e à conexão inegável que surge entre eles.

A construção do relacionamento de Amy e Lino é retratada com uma delicadeza que transporta o espectador para o cotidiano do casal, envolvendo-nos em seus momentos de alegria e desafio. O roteiro, cuidadosamente elaborado, opta por desenvolver primeiro as bases desse amor antes de nos apresentar os eventos mais dramáticos que moldarão suas vidas. Quando Lino decide deixar sua vida em Florença para acompanhar Amy a Los Angeles, inicia-se uma nova etapa repleta de incertezas. Ele troca o prestígio conquistado em renomados restaurantes italianos por um emprego modesto em um restaurante decadente nos Estados Unidos, enquanto Amy tenta equilibrar sua carreira em ascensão no mundo das artes. O casal enfrenta dificuldades financeiras, vivendo inicialmente de favor na casa da irmã de Amy, Zora (Danielle Deadwyler), uma personagem que adiciona humor e leveza à trama.

O casamento, celebrado na Itália sem a presença da família de Lino, simboliza a força do amor que os une, mesmo em meio às tensões culturais e familiares. Ao retornarem aos Estados Unidos, o casal aluga um pequeno anexo na casa de amigos e decide investir em seus sonhos: Lino abre um restaurante pop-up, enquanto Amy troca um emprego estável por uma posição mais simples, ensinando arte para crianças. A aposta, embora corajosa, tem consequências duras. O diagnóstico de um câncer raro em Lino transforma a jornada do casal, forçando-os a ajustar suas expectativas e encontrar forças onde antes havia apenas vulnerabilidade.

Entre tratamentos, cuidados e adaptações, “Recomeço” encontra momentos de leveza e humanidade nas interações familiares. A dinâmica entre os membros da família de Amy é um reflexo de tantas outras: caótica, amorosa e, acima de tudo, imperfeita. Personagens secundários como a mãe, o padrasto e o cunhado enriquecem a narrativa com toques de humor e autenticidade, proporcionando uma pausa bem-vinda nos momentos mais intensos.

A química entre Zoe Saldana e Eugenio Mastrandrea é um dos pontos altos da série, conferindo veracidade à história de Amy e Lino. Suas performances traduzem com maestria as complexas emoções de um casal que precisa lidar com a iminência da perda enquanto tenta criar memórias significativas. Essa luta constante pelo significado em meio ao caos é o que torna “Recomeço” tão impactante.

Com o agravamento da doença de Lino, o casal decide adotar uma criança, ampliando ainda mais a complexidade de suas vidas. Enquanto Amy assume o papel de provedor financeiro, Lino se dedica a cuidar da filha, redescobrindo a alegria em pequenas rotinas. É nesse equilíbrio delicado entre amor, perda e resistência que a série encontra sua essência.

Mais do que uma história sobre superar adversidades, “Recomeço” é uma reflexão sobre a fragilidade e a beleza da vida. A partir da perspectiva de Amy, somos convidados a confrontar as incertezas da existência e a buscar significado mesmo diante do inexplicável. Afinal, como a série nos lembra, a vida não oferece garantias, mas sim a oportunidade de seguir em frente, um passo de cada vez, reconstruindo-se constantemente.