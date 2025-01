O filme mais aguardado de 2025 acaba de chegar à Netflix: último trabalho de Jamie Foxx antes de adoecer

“De Volta à Ação” é uma comédia eletrizante, repleta de ação e diversão para toda a família. No entanto, por trás do entretenimento leve, o longa-metragem dirigido por Seth Gordon é também um marco significativo na carreira de seus protagonistas, Cameron Diaz e Jamie Foxx. O filme não apenas marca a terceira colaboração entre os dois atores nas telas, mas também simboliza o retorno de Cameron Diaz após uma década afastada da indústria cinematográfica. Seu último trabalho, curiosamente, também foi ao lado de Foxx, no musical “Annie” (2014).

Além disso, a produção de “De Volta à Ação”, foi marcada por desafios. Durante as filmagens, em abril de 2024, o ator Jamie Foxx sofreu um derrame cerebral grave, que o deixou meses internado em estado crítico, com apenas 5% de chance de sobrevivência. Após sair do coma, Foxx enfrentou um longo processo de reabilitação, aprendendo novamente a falar e andar. Felizmente, segundo sua família, ele está agora totalmente recuperado, tornando sua participação no filme ainda mais marcante e simbólica.

Com um roteiro coescrito por Seth Gordon e Brandon O’Brian, o longa narra a história de dois espiões da CIA, Emily e Matt, que se apaixonam durante uma missão e descobrem que estão esperando um bebê. Após concluírem com sucesso uma operação, eles embarcam em um avião que cai depois de uma cena eletrizante de luta com capangas rivais. O voo tratava-se de uma armadilha planejada para recuperar um McGuffin — um artefato de extrema importância que estava em posse do casal.

Diante da oportunidade única proporcionada pelo acidente, Emily e Matt decidem forjar suas mortes e desaparecer. Eles veem nisso uma chance de viver de forma anônima e segura, criando sua família longe dos perigos de sua profissão. Anos mais tarde, com os filhos já adolescentes, o casal é descoberto enquanto espiona a filha mais velha, desencadeando uma série de eventos que os força a retornar à ação para proteger sua família.

Durante o período afastados da carreira de espiões, Emily e Matt enfrentaram a missão mais desafiadora de suas vidas: criar adolescentes. Ao serem expostos, porém, eles não apenas lutam para sobreviver e manter sua família unida, mas também acabam se reconectando com os filhos. Paralelamente, Emily encontra uma nova oportunidade de aproximação com sua mãe, Ginny (vivida por Glenn Close), uma espiã veterana do MI6, cuja experiência e recursos se mostram cruciais para garantir a segurança da família.

O filme é uma combinação equilibrada de humor, ação e momentos emocionantes. A química entre Jamie Foxx e Cameron Diaz é um dos bônus, entregando cenas cativantes e dinâmicas. O elenco de apoio também impressiona, com performances marcantes de Glenn Close, Kyle Chandler e Andrew Scott, que valorizam e trazem energia e vitalidade ao filme.

Com uma narrativa divertida e dinâmica, “De Volta à Ação” jamais se torna entediante, mantendo o público envolvido do início ao fim. Além disso, o longa deixa espaço para uma possível sequência, garantindo que a aventura e o humor possam continuar em futuras produções.