Poderia ser real, mas é ficção: thriller com Bradley Cooper na Netflix vai te deixar com o coração na boca

Baseado no livro “The Dark Fields”, de Alan Glynn, o filme “Sem Limites”, dirigido por Neil Burger e roteirizado por Leslie Dixon, estreou em 2011, apresentando Bradley Cooper como protagonista. As filmagens ocorreram em Filadélfia, cidade natal de Cooper, bem como em Nova York e Puerto Vallarta, no México. Durante esse período, o ator enfrentava um momento pessoal desafiador, com seu pai em estágio terminal de câncer, o que trouxe uma camada adicional de intensidade ao projeto.

A narrativa acompanha Eddie Morra (Cooper), um escritor cuja vida se encontra em colapso. Enfrentando um bloqueio criativo, ele não consegue cumprir prazos editoriais, enquanto sua relação com Lindy (Abbie Cornish), uma jornalista bem-sucedida, chega ao fim. A separação ocorre quando Lindy decide que não pode mais tolerar a falta de direção e ambição de Eddie.

O ponto de virada surge com a reaproximação de Eddie a Vernon Gant (Johnny Whitworth), seu ex-cunhado, que, após deixar o tráfico de drogas, passa a operar no setor farmacêutico. Vernon apresenta a Eddie uma droga experimental chamada NZT-48, que promete desbloquear o potencial máximo do cérebro humano. Embora inicialmente cético, Eddie decide experimentar a pílula e vivencia uma transformação impressionante.

Sob os efeitos do NZT-48, Eddie não apenas recupera o controle de sua vida, mas também atinge um patamar extraordinário. Suas dívidas são quitadas, seus projetos tomam forma, e ele avança de maneira exponencial em sua carreira como escritor. Contudo, o efeito da droga dura apenas 24 horas, deixando Eddie em um estado de extrema dependência. Desesperado por mais comprimidos, ele procura Vernon, mas acaba envolvido em um perigoso mistério quando seu ex-cunhado é assassinado.

Eddie descobre um estoque do NZT-48 e inicia uma jornada de ascensão meteórica no universo financeiro. Sua habilidade sobre-humana chama a atenção de Carl Van Loon (Robert De Niro), um influente magnata que enxerga em Eddie um recurso valioso. Entretanto, a constante utilização da substância tem um custo elevado: efeitos colaterais severos começam a comprometer sua saúde física e mental, enquanto sua vida se torna um campo minado de intrigas, perseguições e ameaças. Entre elas, está Gennady (Andrew Howard), um agiota impiedoso que cobra com juros o que Eddie lhe deve.

“Sem Limites” vai além de um thriller de ficção ao abordar questões contemporâneas ligadas ao uso de nootrópicos, compostos que, na vida real, prometem melhorar a performance cognitiva. O filme instiga o espectador a refletir sobre os riscos e os benefícios desse tipo de recurso, questionando até que ponto o sucesso fácil pode ser atribuído à determinação pessoal ou a soluções químicas temporárias.

Ao longo da trama, é levantada uma discussão ética e moral: o quanto estamos dispostos a sacrificar para atingir nossos objetivos? Eddie, impulsionado por uma mistura de ambição e dependência, se enreda em uma rede de escolhas perigosas, onde o custo de cada decisão parece ultrapassar os benefícios imediatos. A narrativa sugere que o verdadeiro progresso é fruto do esforço consistente, e não de atalhos artificiais, que invariavelmente cobram um preço.

Disponível na Netflix, o longa também examina a obsessão moderna por aprimoramento pessoal e desempenho superior. A busca desenfreada por resultados rápidos desafia limites éticos e expõe os perigos de se depender de soluções miraculosas. Com atuações convincentes e uma direção que equilibra ritmo e suspense, “Sem Limites” convida o público a repensar as prioridades da vida moderna, onde a promessa de sucesso instantâneo muitas vezes mascara conseqüências devastadoras.

O filme deixa um alerta claro: atalhos nem sempre levam ao destino desejado, e o preço do sucesso sem limites pode ser a própria liberdade. Dessa forma, a obra transcende o entretenimento, provocando questionamentos profundos sobre ambição, ética e as escolhas que moldam nosso futuro.