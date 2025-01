Prepare-se para rir e chorar com um dos filmes mais belos e delicados da Netflix

Ninguém é imune ao fascínio de uma boa história com cães. Elas evocam sorrisos, despertam lembranças e, frequentemente, tocam em nossas emoções mais profundas. Animais de estimação têm uma maneira especial de transformar o cotidiano, com sua lealdade, curiosidade e a capacidade inata de trazer felicidade. Em uma narrativa marcante, seguimos a jornada de um cão que renasce várias vezes, mas cuja ligação com Ethan, seu primeiro dono, atravessa o tempo e as vidas.

O ponto de partida é simples, mas envolvente. Nascido como um filhote de rua, o cãozinho, cuja voz é narrada por Josh Gad, conhece as durezas do mundo cedo demais, até ser capturado pela carrocinha. Contudo, sua história ganha um novo fôlego ao renascer como um red retriever em um canil. Fugindo de um comprador, ele quase sucumbe ao abandono, mas é salvo por Ethan e sua mãe, que o batizam de Bailey e o acolhem como parte da família.

Ao lado de Ethan, Bailey é companheiro inseparável, testemunhando o crescimento do garoto até a chegada da faculdade, que marca uma despedida agridoce. O ciclo de Bailey parece terminar ali, mas ele retorna como Leslie, uma pastora alemã que se dedica a uma vida intensa ao lado de um policial. Mesmo assim, sua existência nesse papel também é interrompida, levando-o a novas experiências.

Reencarnado como Tino, um pequeno e leal cãozinho, ele vive com uma estudante universitária, até finalmente renascer como um São Bernardo. É nessa última vida que o cão, seguindo seu instinto, encontra o caminho de volta para Ethan, agora adulto, em um reencontro carregado de significados. Embora Ethan não perceba de imediato, Bailey faz de tudo para provar que é o mesmo amigo de sua infância.

Entre aventuras e perdas, a história é conduzida por uma sensibilidade que toca profundamente. Com a trilha emocional de Rachel Portman e a fotografia delicada de Terry Stacey, o filme conduz o público por uma jornada de saudade e reconexão. Ao final, somos levados a refletir sobre a força dos laços que resistem ao tempo e às circunstâncias, especialmente aqueles entre humanos e seus fiéis amigos de quatro patas.