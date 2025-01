Você sabia que um dos filmes mais belos da história do cinema está na Netflix?

Demonstrar cegueira em cena vai além de fechar os olhos; é necessário transmitir essa condição com cada gesto, postura e tom. Em “Perfume de Mulher” (1992), dirigido por Martin Brest, Al Pacino domina essa arte. O ator imobiliza nuca e ombros, deixando que a língua e os sentidos restantes interpretem o ambiente ao redor. Ele percebe intenções e detalhes com uma intensidade visceral, o que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 1993.

A construção do coronel cego, marcado pela imprudência com uma granada, destaca-se nos contrastes. A rigidez em seus movimentos ganha leveza no tango “Por una cabeza”, quando conduz Gabrielle Anwar em uma dança que transcende o descaso do namorado dela. Essa coreografia icônica contrasta a dureza de seu cotidiano com um instante de rara harmonia e beleza.

Mulheres ocupam seus pensamentos e discursos, numa admiração que ele narra com minúcias a Chris O’Donnell, jovem bolsista de uma escola de elite, que aceita acompanhá-lo em um fim de semana em troca de 300 dólares. Sexo funciona como o refúgio para a escuridão de sua alma, referência ao romance “Il Miele e il Buio”, de Giovanni Arpino, que já havia inspirado um filme italiano em 1974, com direção de Dino Risi e atuação de Vittorio Gassman.

A convivência entre o veterano e o estudante progride de maneira gradual, saindo da tensão inicial para uma relação de aprendizado mútuo. O coronel descobre em si mesmo razões para superar a dor, enquanto ensina ao jovem lições de resiliência e retidão, essenciais para enfrentar dilemas éticos em seu ambiente escolar opressor.

A moral do filme atinge seu ápice no discurso do coronel em defesa de Chris em uma assembleia decisiva. Contudo, a produção evita excessos didáticos, preferindo emocionar por meio de sutilezas. Os gestos do protagonista revelam camadas de sua personalidade, desde a capacidade de identificar perfumes até a ironia afiada. Sua trajetória, marcada por momentos explosivos, ganha profundidade durante a jornada a Nova York, que evoca a amizade de Quixote e Sancho Pança.

Martin Brest conduz a narrativa com excelência, sendo indicado ao Oscar de Melhor Filme e Direção. Al Pacino, com uma performance memorável, reafirma sua posição como um dos maiores atores de sua geração, tornando essa obra um marco em sua carreira.