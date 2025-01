A série da Netflix que foi assistida 15 milhões de vezes na primeira semana e superou Bridgerton

Com tantas reviravoltas, fica complicado decidir onde começar ao falar da intrigante narrativa de “A Grande Ilusão”. Baseada no romance de Harlan Coben, adaptado por Danny Brocklehurst, a série dirigida por David Moore e Nimer Rashed explora um casamento desgastado, cidadãos aparentemente comuns guardando verdadeiros arsenais em casa, uma mãe excessivamente protetora e, acima de tudo, como tudo isso abala a vida já caótica de uma mulher à deriva.

Michelle Keegan é o coração da trama, interpretando Maya Stern, uma ex-capitã do Exército que agora trabalha como instrutora em uma escola de tiro. A personagem, resiliente diante de pressões extremas, não consegue lidar com a maior ferida de sua vida: a morte do marido, 28 anos atrás. Esse evento traumático é o catalisador de uma história repleta de segredos e viradas inesperadas, conduzindo a um final previsível, mas ainda assim surpreendente.

A narrativa volta a 1996, quando Maya e o marido, Joe Burkett, viviam momentos felizes até um trágico encontro em um parque. Um bando de jovens os aborda, e, após uma rápida sucessão de eventos, Joe é baleado e morre. Durante o funeral, segredos começam a emergir, sugerindo que aquela família esconde muito mais do que aparenta. Décadas depois, Maya encontra imagens recentes de Joe em um vídeo gravado por uma câmera oculta, reacendendo antigos medos e colocando-a no centro de um mistério ainda maior.

Cada novo episódio resgata detalhes desse quebra-cabeça, envolvendo figuras-chave como Judith, a sogra controladora interpretada por Joanna Lumley, e Sami Kierce, o detetive responsável por investigar o assassinato. Enquanto tenta lidar com a morte misteriosa da irmã, Maya passa a desconfiar que seu marido pode ter arquitetado uma elaborada armadilha para incriminá-la, criando um ciclo de paranoia e tensão.

O roteiro de Moore e Rashed é hábil em conectar eventos aparentemente desconexos, transformando situações que poderiam soar absurdas em peças de uma narrativa instigante. Relações como a amizade de Maya com o personagem de Adeel Akhtar e a constante hostilidade de Judith contribuem para desanuviar pontos nebulosos. A temporada se encerra sem deixar pontas soltas, colocando à prova os limites entre a lógica e o plausível, e deixando o público refletindo sobre o quanto a realidade pode ser distorcida por interesses ocultos.

Série: A Grande Ilusão

Criação: Danny Brocklehurst

Ano: 2024

Gêneros: Thriller

Nota: 8/10