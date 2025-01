Indicado a 6 Globos de Ouro e 11 Critics Choice Awards em 2025, filme com Ralph Fiennes é um dos favoritos ao Oscar e é simplesmente perfeito

Edward Berger é um cineasta com mais de três décadas de experiência e um repertório de pelo menos 23 produções lançadas. Sua carreira alcançou um novo patamar em 2014 com o lançamento de “Jack”, um drama impactante que acompanha a trajetória de um menino de 10 anos e seu irmão mais novo pelas ruas de Berlim em busca de sua mãe negligente. O filme marcou o início de uma fase mais madura e consistente de sua filmografia, culminando em um de seus maiores sucessos: “Nada de Novo no Front”. A produção, uma adaptação magistral do clássico literário de Erich Maria Remarque, não apenas consolidou sua posição na indústria, mas também lhe rendeu quatro Oscars, incluindo Melhor Filme Internacional. A obra retrata, de forma visceral e detalhada, as experiências de um soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial, mantendo o espírito da versão cinematográfica de 1930 dirigida por Lewis Milestone, que também foi altamente premiada.

Em 2025, Berger reafirma sua posição como um dos grandes nomes do cinema alemão contemporâneo com o lançamento de “Conclave”, uma adaptação do livro homônimo de Robert Harris. Conhecido por seu rigor na pesquisa, Harris trouxe à luz detalhes surpreendentes sobre os bastidores das tradições e rituais da Igreja Católica, revelando segredos que permaneciam inacessíveis ao público. Berger, em um trabalho igualmente detalhado, transpôs essa riqueza de informações para o cinema, oferecendo ao espectador uma visão imersiva e instigante do processo de escolha de um novo Papa.

Apesar de ser uma obra fictícia, “Conclave” é ancorado em uma recriação fiel das tradições vaticanas. O filme mergulha nos pormenores dos rituais que ocorrem após a morte de um pontífice e durante a eleição de seu sucessor. Muitos desses detalhes, extraídos de relatos confidenciais de cardeais, são revelados ao público pela primeira vez. Filmado em Roma ao longo de 48 dias, em um set que reproduziu fielmente a Capela Sistina, o longa oferece uma experiência visual impressionante.

A trama gira em torno do cardeal Lawrence, responsável por conduzir o processo eleitoral. Cardeais de diversos países se reúnem no Vaticano e ficam completamente isolados do mundo externo até que a escolha seja concluída. Medidas rigorosas garantem a confidencialidade: celulares são confiscados, sinais de internet bloqueados, e todos os acessos ao exterior são selados. O filme captura a tensão crescente dentro desse cenário hermético, com diálogos carregados de significados que se revelam cruciais nos momentos decisivos da narrativa.

O trabalho de Berger é elevado pelas performances brilhantes do elenco. Ralph Fiennes e Stanley Tucci entregam atuações intensas, adicionando camadas de profundidade e intriga à história. Uma grata surpresa é Carlos Diehz, que interpreta o cardeal Benítez. Este é seu primeiro papel em um longa-metragem, após decidir investir na carreira de ator ao concluir um curso online de atuação, já em uma fase madura de sua vida. Sua interpretação sensível e convincente prova que talento e dedicação podem surgir em qualquer momento da vida.

“Conclave” não impressiona apenas pela qualidade técnica e narrativa, a extraordinária fotografia minimalista inspirada em Stanley Kubrick, mas também pelo impacto emocional e pelas reviravoltas surpreendentes, culminando em um desfecho memorável. A fidelidade aos detalhes, desde os trajes e cenários até a liturgia, transforma o filme em uma obra imersiva que prende a atenção do início ao fim.

Com seis indicações ao Globo de Ouro e 11 ao Critics Choice Awards, “Conclave” desponta como um dos principais favoritos ao Oscar 2025. A obra reafirma o talento de Edward Berger como um diretor de visão única, capaz de explorar temas complexos com uma abordagem ao mesmo tempo respeitosa e inovadora, conquistando plateias ao redor do mundo.