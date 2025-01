Faroeste, ignorado pelo público, é um dos melhores filmes do catálogo atual da Netflix

Uma terra marcada por disputas e figuras que transformaram a retaliação em virtude, o Velho Oeste norte-americano do século 19 era palco de personalidades dominadas por uma selvageria metódica. Nesse cenário, homens moldados pela rudeza e pela violência elevavam seus instintos mais primitivos a um patamar de respeito e temor, imprimindo suas lendas na história. Essa combinação de caos e ordem, de instinto e domínio, ecoa como um dos alicerces simbólicos dos Estados Unidos.

Em “Desaparecidas”, Ron Howard alia-se a diretores como John Sturges, Sergio Leone e Lawrence Kasdan ao explorar o faroeste, ainda que introduzindo nuances que desafiam a tradição. Baseado em “The Last Ride”, romance de Thomas Eidson, o filme tem como centro Magdalena “Maggie” Gilkeson, uma curandeira e mãe solo que vive no Novo México. Acostumada a enfrentar adversidades sozinha, Maggie vê sua independência ruir diante de uma crise familiar que a força a aceitar a ajuda de seu pai ausente, Samuel Jones, um homem que abandonou a família e adotou os costumes indígenas.

Maggie administra seu rancho com firmeza e atende aos vizinhos em necessidades pontuais. Apesar da companhia esporádica de Brake Baldwin, vivido por Aaron Eckhart, mantém a relação distante, evitando julgamentos alheios. Contudo, o retorno de Samuel, vivido por Tommy Lee Jones, vira seu mundo de cabeça para baixo. Quando apaches assassinam Brake e sequestram Lilly, a filha mais velha, Maggie é obrigada a contar com a experiência do pai para enfrentá-los. Esse resgate, no entanto, se revela muito mais do que uma simples jornada de vingança.

Mais que cenas de ação e conflitos armados, o filme se concentra na complexa relação entre Maggie e Samuel. A reconciliação gradual entre pai e filha é conduzida de forma sensível por Howard, com momentos que exploram não só a tensão, mas também a fragilidade de ambos os personagens. Jenna Boyd, como Dot, a caçula, adiciona toques de leveza e ligação familiar à trama. Enquanto isso, Blanchett dá profundidade à trajetória de sua protagonista, enquanto Jones empresta a Samuel uma moralidade densa, marcada pelo peso da experiência. O filme encontra sua força no embate entre orgulho e vulnerabilidade, em um contexto de sobrevivência impiedosa.