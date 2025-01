Há 252 dias no Top 10 mundial do Prime Video, comédia romântica com Anne Hathaway foi vista por 50 milhões de espectadores nas primeiras duas semanas de estreia

O filme “Uma Ideia de Você”, disponível no Prime Video e dirigido por Michael Showalter, desafia convenções ao abordar temas como etarismo e sexismo no contexto contemporâneo, especialmente no universo midiático. Com Anne Hathaway e Nicholas Galitzine à frente do elenco, a trama explora a improvável conexão entre Solène, uma mulher de 40 anos, e Hayes, um jovem astro de uma boy band, tendo como pano de fundo o vibrante festival de música Coachella.

Solène participa do evento acompanhando sua filha adolescente, Izzy (Ella Rubin), enquanto Hayes, integrante da renomada banda August Moon, brilha nos palcos. O primeiro encontro dos protagonistas é casual e carregado de humor: em busca de um banheiro, Solène acaba invadindo o trailer do cantor sem saber quem ele é. Esse momento fortuito marca o início de uma relação que desafiará as normas sociais e os julgamentos externos.

Mais tarde, durante uma sessão de autógrafos, Hayes demonstra interesse em Solène, iniciando uma troca de olhares e palavras que deixa claro o magnetismo entre eles. Após descobrir que Solène é dona de uma galeria de arte em Los Angeles, ele decide se aproximar, apesar das resistências iniciais da protagonista. Solène, ciente do impacto que um romance entre eles poderia causar, hesita. A diferença de idade e as expectativas sociais pesam, sobretudo em um cenário que não perdoa mulheres que ousam subverter papéis tradicionalmente associados ao gênero e à faixa etária.

À medida que o vínculo entre os dois se fortalece, a relação se torna alvo da atenção insaciável dos paparazzi, transformando o casal no centro das manchetes sensacionalistas. A mídia, em sua maioria, direciona o foco exclusivamente para Solène, atacando sua idade e questionando sua adequação como mãe. O filme expõe com crueza o duplo padrão de gênero: enquanto homens mais velhos em relacionamentos com mulheres jovens são frequentemente vistos com admiração, mulheres que assumem romances com parceiros significativamente mais novos enfrentam julgamentos implacáveis. Solène é pintada como transgressora, evidenciando o desequilíbrio das narrativas impostas às mulheres, mesmo em posições de poder ou destaque.

Apesar de trazer ecos de clássicos como “Um Lugar Chamado Notting Hill”, com sua abordagem de mundos opostos que colidem, “Uma Ideia de Você” não alcança o mesmo apelo romântico e cativante. A química entre Hathaway e Galitzine é palpável, mas o personagem de Hayes sofre com um roteiro que o limita a traços superficiais, deixando pouco espaço para uma exploração mais rica de sua complexidade. Ainda assim, Galitzine brilha dentro das possibilidades, apresentando uma presença carismática e quase onírica, alinhada ao arquétipo de um príncipe moderno. Por outro lado, é Hathaway quem domina a narrativa. Sua performance intensa e magnética dá profundidade à trama e sustenta o filme, mesmo quando o roteiro falha em atingir seu potencial máximo.

“Uma Ideia de Você” não reinventa o gênero, mas cumpre seu papel como um entretenimento que mescla leveza e reflexão. Embora a trama careça de maior profundidade emocional, ela traz à tona discussões relevantes sobre desigualdades de gênero e os desafios enfrentados pelas mulheres em um mundo que insiste em impor limites às suas escolhas. É um lembrete de que, mesmo nas histórias mais previsíveis, há espaço para confrontar preconceitos e questionar normas que já deveriam ter sido superadas.