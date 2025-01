Baseado na obra-prima de Ian McEwan, a história de amor definitiva do século 21 está de volta à Netflix

Inspirado em um dos pilares da literatura contemporânea inglesa, o longa dirigido por Joe Wright explora uma paixão avassaladora e interrompida entre Robbie e Cecilia, jovens de origens sociais distintas, separados pelo ciúme destrutivo de Briony, a irmã mais nova. A obra literária que fundamenta o filme, de Ian McEwan, é célebre por seu olhar cru e penetrante sobre relações humanas. Aqui, a narrativa submerge o público em um realismo implacável, onde emoções intensas se confrontam com a dureza dos fatos.

Na pele de Robbie e Cecilia, James McAvoy e Keira Knightley dão vida a personagens cujos caminhos se cruzam desde a juventude, mas marcados por uma relação repleta de tensões. Ele, filho da empregada da abastada família Tallis, nutre o sonho de estudar medicina e guarda em segredo sua paixão pela jovem. Já Cecilia, envolta em arrogância, parece ignorar os sentimentos do rapaz. Paralelamente, Briony, a irmã caçula e de imaginação fértil, acredita estar apaixonada por Robbie e interpreta equivocadamente momentos de intimidade entre ele e Cecilia, resultando em acusações que mudam o destino de todos.

Um mal-entendido grave ocorre quando Briony acusa Robbie de violentar Lola, uma hóspede da família, após presenciar situações que não compreende. O trauma vivido por Lola a impede de confirmar ou refutar as acusações, levando Robbie à prisão e, depois, ao exército durante a Segunda Guerra Mundial. A narrativa explora o abismo entre os sonhos interrompidos e a dura realidade, onde o reencontro entre Robbie e Cecilia acontece de forma breve, com planos de futuro que pairam sob a sombra da incerteza.

Briony, agora com 18 anos, começa a entender as consequências devastadoras de seus atos, que separaram sua irmã do homem que amava e desestruturaram sua família. Movida por um misto de culpa e desejo de redenção, ela busca maneiras de reconciliar-se consigo mesma e reparar os danos. Contudo, corrigir um passado tão destruído prova ser uma tarefa quase impossível, especialmente quando as cicatrizes abertas são profundas demais para serem fechadas.

O longa transita entre o luxo decadente da mansão dos Tallis, os horrores da guerra e os desdobramentos do tempo, estruturando-se em passado, presente e futuro. Wright constrói personagens tão marcantes que sua adaptação parece definitiva, com atuações que ultrapassam a tela. McAvoy entrega uma performance visceral, transmitindo uma dor tão íntima que ecoa no espectador. Keira Knightley e Saoirse Ronan completam o trio central, com Ronan exibindo a intensidade inquietante de uma jovem manipulada por suas próprias convicções.

Sem concessões ao público, o desfecho da obra desafia expectativas, deixando a interpretação aberta entre a versão cruel dos eventos reais e a recriação idealizada de Briony. Com sua estrutura narrativa metalinguística, o filme se solidifica como uma experiência marcante, que provoca reflexão e convida a revisitas sempre que a emoção permitir.