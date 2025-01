Explícito e sangrento: thriller investigativo chocante que vai te fazer cobrir os olhos, na Netflix

Inspirado no best-seller de James Patterson e Liza Marklund, “Postais Mortíferos” apresenta uma narrativa sombria e inquietante, centrada na busca incansável por justiça. A trama gira em torno de Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan), um detetive norte-americano cuja vida é devastada quando sua filha e o genro são brutalmente assassinados durante a lua de mel em Londres. Marcado pela tragédia, ele descobre que os homicídios fazem parte de uma série de crimes macabros que já ocorreram em cidades como Madri, na Espanha.

Movido pelo luto e pela experiência como investigador de homicídios, Kanon decide desvendar os mistérios que cercam os assassinatos. O ponto de partida é uma peculiaridade do assassino: o envio de cartões postais para jornalistas locais, sempre quatro dias antes das mortes. Em Estocolmo, ele une forças com Dessie Lombard (Cush Jumbo), uma jornalista que recebeu um desses cartões. Juntos, eles enfrentam não apenas a brutalidade dos crimes, mas também os desafios da burocracia policial transnacional enquanto tentam deter o assassino antes que mais vidas sejam ceifadas.

Paralelamente, a trama acompanha um jovem casal em uma viagem pela Europa, vivido por Naomi Battrick e Ruairi O’Connor. À medida que sua história se desenrola, a ameaça de um viajante enigmático parece pairar sobre eles, criando uma atmosfera de constante tensão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Valerie (Famke Janssen), ex-mulher de Kanon, desempenha um papel crucial ao fornecer apoio à distância, ajudando a conectar as pistas que compõem esse intricado quebra-cabeça.

A assinatura do assassino é tão macabra quanto sofisticada: ele reproduz cenas de pinturas icônicas com os corpos de suas vítimas, combinando partes de diferentes cadáveres para criar composições macabras. Esse detalhe, aliado ao envio dos cartões postais e à obsessão por registrar fotograficamente seus crimes, adiciona uma camada de complexidade e perversidade ao enredo.

Lançado pela Netflix, o filme é dirigido por Danis Tanović, vencedor do Oscar por “Terra de Ninguém”. Embora a adaptação enfrente críticas por não aprofundar os personagens secundários e condensar as múltiplas subtramas do livro, o suspense intenso e as reviravoltas mantém o espectador envolvido. A parceria entre Patterson e Marklund trouxe autenticidade ao retratar os cenários europeus, conferindo à história uma perspectiva multicultural que enriquece a narrativa.

A violência explícita e o tom sombrio tornam “Postais Mortíferos” uma experiência para quem tem estômago forte. No entanto, para os fãs de thrillers psicológicos, o filme oferece uma jornada de mistério e tensão, impulsionada por uma busca desesperada por respostas e pela tentativa de deter um assassino cuja mente é tão fascinante quanto aterrorizante.