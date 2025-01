O filme indicado a mais de 100 prêmios e considerado um dos melhores da história do cinema argentino está no Max

“Relatos Selvagens” é um fascinante mosaico de seis histórias de vingança que transita habilmente entre o exagero e a trivialidade. Sob a produção de Pedro Almodóvar, o diretor e roteirista Damián Szifron mergulha em narrativas marcadas por violência desmedida e humor sombrio, onde situações cotidianas desencadeiam explosões cômicas e intensas. Essas tramas refletem dilemas universais, como desentendimentos no trânsito, rivalidades do passado e festas de casamento que descambam para o caos.

Esses contos, embora autônomos, compartilham temas como catarse e o impulso de desafiar limites. Szifron constrói suas histórias com precisão, iniciando em tons moderados e intensificando-as até momentos imprevisíveis e arrebatadores. Inspirado em “Tales of the Unexpected”, de Roald Dahl, o filme surpreende ao explorar a alegria desconcertante que surge ao violar normas, provocando no público uma mistura de riso e tensão.

Visualmente marcante, o longa combina a edição ágil de Pablo Barbieri Carrera, a cinematografia evocativa de Javier Julia e o design de produção minucioso de María Clara Notari para criar uma experiência sensorial vibrante. O elenco, selecionado por Javier Braier, navega com maestria entre o absurdo e o visceral, entregando atuações que oscilam entre a comicidade exagerada e a intensidade crua.

A verdadeira força do filme está na sua capacidade de despertar reflexões sobre justiça e vingança, borrando as fronteiras entre ambos. Cada história desafia o espectador a revisitar os próprios demônios, oferecendo uma libertação emocional que, embora fictícia, é profundamente reconfortante. Szifron transforma a tela em um campo de batalha emocional, onde o público experimenta, mesmo que indiretamente, o êxtase de confrontar opressores e reverter injustiças.

“Relatos Selvagens” não é apenas entretenimento; é uma jornada visceral e provocadora, conduzida por uma narrativa engenhosa que explora o comportamento humano em suas formas mais extremas. A dinâmica entre vingador e vítima é o coração pulsante dessas histórias, criando um vínculo inevitável e intenso que sustenta o enredo. É um espetáculo de emoções que hipnotiza pela autenticidade e pela energia anárquica que perpassa cada momento.