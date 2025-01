Fenômeno de audiência, primeira série a passar mais de 350 dias no Top 10 mundial da Netflix

Condenada em 2019 por crimes de fraude, estelionato e furto, Anna Delvey tornou-se uma celebridade internacional, com fãs espalhados por diversas partes do mundo. O motivo? Ela conseguiu enganar boa parte da elite de Nova York, um grupo notoriamente exclusivo e de difícil acesso. Como fez isso? Sendo uma mentirosa brilhante.

Na série “Inventando Anna”, da Netflix, criada por Shonda Rhimes, acompanhamos essa história pela perspectiva de Vivian Kent (Anna Chlumsky), uma jornalista que, após cometer uma “barrigada” em uma matéria, foi relegada à chamada “escribéria”, ala destinada aos jornalistas considerados ultrapassados. Vivian carrega o peso de ter cometido um grave erro em um texto, o que manchou sua reputação na redação.

Com sua credibilidade abalada e sem autonomia para decidir suas pautas, Vivian é incumbida de cobrir o movimento #MeToo. No entanto, relutante em pressionar mulheres que temem represálias ao denunciar seus abusadores, ela decide investigar uma nova história por conta própria, sem informar seu editor. Seu objetivo é reunir evidências suficientes para demonstrar que o tema merece publicação.

A pauta em questão gira em torno de Anna Delvey (Julia Garner), uma jovem imigrante presa por se passar por herdeira milionária alemã, aplicando golpes em instituições financeiras renomadas, socialites influentes de Nova York e hotéis de luxo. Porém, o verdadeiro sobrenome de Anna é Sorokin, o que levanta dúvidas sobre sua real nacionalidade, origem e fortuna. Afinal, quem é Anna Delvey? Ela é realmente alemã? Seu pai é um magnata? Como conseguiu acessar pessoas tão ricas e poderosas? E, mais intrigante, como burlou o sistema financeiro norte-americano, aplicando golpes em bancos e instituições de alta credibilidade?

Essas perguntas alimentam a curiosidade de Vivian, que enxerga na audaciosa Anna uma história de grande potencial jornalístico. Para dar início à apuração, a jornalista procura Todd (Arian Moayed), o advogado de Anna, e solicita uma entrevista com a golpista na prisão de Rikers Island. Apesar de resistir inicialmente, Anna aceita conversar, atraída pela oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e, claro, pela promessa de fama.

Entrevistar Anna, porém, é uma tarefa árdua. Orgulhosa, calculista e extremamente inteligente, ela manipula as ações de todos ao seu redor, mesmo de dentro da prisão. Além disso, Anna se recusa a revelar a verdade ou a demonstrar qualquer vulnerabilidade. Paralelamente, Vivian busca as pessoas que conviveram com Anna, incluindo suas vítimas, para montar o quebra-cabeça de quem realmente é a mulher por trás da fraude.

A série de Shonda Rhimes combina elementos do gênero investigativo com um ritmo dinâmico, bem-humorado e moderno, tornando-se uma experiência prazerosa e envolvente para o público. Enquanto Vivian desconstrói as camadas de Anna, surgem respostas sobre sua verdadeira identidade e os motivos que a levaram ao mundo do crime.

Repleta de intrigas, drama, suspense e doses bem caldosas de humor, “Inventando Anna” traz um espetáculo visual composto por figurinos deslumbrantes, penteados marcantes e cenários extraordinários que refletem o estilo de vida aspiracional promovido nas redes sociais. Além disso, a série ilustra de forma brilhante como a inteligência afiada e a busca pelo esteticamente belo criaram a imagem fútil e ao mesmo tempo fascinante de Anna Delvey, transformando-a na celebridade perfeita para a era digital.