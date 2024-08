Último dia para assistir: baseado em livro sensação mundial, filme que ganhou 15 prêmios internacionais deixa a Netflix

Stephen Chbosky, autor e diretor de filmes como “Extraordinário” e “As Vantagens de Ser Invisível,” adapta seu próprio romance, publicado em 1999 pela MTV Books. A narrativa centra-se em Charlie (Logan Lerman), um adolescente solitário com uma história emocional complexa. O livro revela a vida de Charlie por meio de cartas, um método terapêutico que ajuda indivíduos com transtornos mentais a processar emoções. Assim, a obra e o filme se assemelham a uma sessão de terapia, onde Charlie se abre e revela suas experiências e traumas gradualmente.

Na trama, Charlie é um aluno do ensino médio sem amigos, ainda lidando com o suicídio de seu melhor amigo no ano anterior. Além disso, ele assiste impotente à irmã, Candace (Nina Dobrev), sofrer abusos do namorado Derek (Nicholas Braun), sendo forçado a guardar esse segredo. Um peso adicional em sua vida é a morte de sua tia Helen, um acontecimento doloroso que continua a assombrá-lo devido a uma ligação misteriosa que só se revela posteriormente. Charlie enfrenta isolamento social, inclusive de sua ex-amiga de infância, Susan (Julia Garner), que agora o ignora. Determinado a mudar sua situação, Charlie busca se conectar com os outros. Ele confia em Sam (Emma Watson), por quem se sente atraído, compartilha com o professor Anderson (Paul Rudd) sobre sua paixão e conversa sobre sua depressão com a irmã.

Através de novas amizades, especialmente com Patrick (Ezra Miller) durante um jogo de futebol, Charlie começa a encontrar um sentido de pertencimento. Patrick o introduz a sua meia-irmã Sam e a um grupo de estudantes marginalizados, incluindo Bob (Adam Hagenbuch), Mary Elizabeth (Mae Whitman), e Alice (Erin Wilhemi). Neste ambiente, ele descobre as pessoas mais genuínas e compreensivas da escola. As aventuras de Charlie com seu novo grupo são transformadoras e o ajudam a enfrentar seus desafios pessoais com coragem. No entanto, o inevitável chega: seus amigos estão prestes a concluir o ensino médio e seguir para a vida adulta, deixando Charlie à beira de enfrentar a solidão novamente.

À medida que a história se desenrola, segredos sobre Charlie e seus amigos emergem, abordando temas como homofobia, drogas, sexo e a pressão acadêmica. A narrativa de Chbosky explora essas questões com sensibilidade, equilibrando momentos de humor e drama. “As Vantagens de Ser Invisível” transcende o gênero de drama adolescente, oferecendo uma história emocionalmente ressonante que atinge todas as idades. A obra destaca-se pela habilidade de Chbosky em tratar de temas pesados com uma abordagem sutil e envolvente, criando uma conexão profunda com o público.

Filme: As Vantagens de Ser Invisível

Direção: Stephen Chbosky

Ano: 2012

Gênero: Drama / Comédia / Romance

Nota: 10