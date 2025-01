O encontro entre Sartre e Nietzsche: ficção científica com George Clooney que mistura filosofias está na Netflix

A ficção científica exerce um fascínio singular. Nela, o espectador é confrontado com perguntas fundamentais: qual o papel da humanidade diante da vastidão do cosmos? Em que medida nossos avanços tecnológicos são fragís quando comparados à imensidão do universo? Esse gênero nos transporta para cenários em que a existência humana é posta em xeque, um lembrete pungente de nossa vulnerabilidade. A iminência de um colapso global ou a possibilidade de renovação em outro canto do universo são temas que nos mantêm cativados, explorando tanto nossos medos quanto nossas esperanças.

“O Céu da Meia-Noite”, dirigido, produzido e protagonizado por George Clooney, encapsula essas reflexões em um drama de proporções íntimas e universais. Clooney interpreta Augustine, um cientista isolado em uma estação no ártico enquanto a Terra é consumida por uma catástrofe de proporções apocalípticas. Na vastidão gelada, ele descobre a presença inesperada de Iris, uma criança deixada para trás no complexo. Esse encontro não apenas interrompe sua rotina solitária, mas também o obriga a confrontar memórias dolorosas de um passado em que priorizou a ciência às relações humanas.

Enquanto Augustine lida com sua própria redenção, a narrativa se desdobra em paralelo no espaço sideral. Uma nave retorna de uma missão para colonizar K-23, um exoplaneta com condições de sustentar a vida. A bordo, estão Sully (Felicity Jones), uma astronauta grávida, e sua equipe. Eles buscam desesperadamente restabelecer comunicação com a Terra, apenas para descobrir que não há mais um planeta habitável para acolhê-los. Presos na vastidão do espaço, os tripulantes enfrentam a angústia da incerteza e o peso da desconexão com aqueles que deixaram para trás.

A obra, baseada no romance de Lily Brooks-Dalton, ganha vida no roteiro de Mark L. Smith, conhecido por “O Regresso”. Suas camadas narrativas ecoam o contexto de seu momento histórico: produzido durante a pandemia de Covid-19, o filme carrega em sua essência a experiência coletiva de isolamento e a urgência de conexões humanas. Embora inicialmente planejado para os cinemas, “O Céu da Meia-Noite” encontrou seu público na Netflix, uma mudança que reflete as transformações da indústria cinematográfica em tempos de crise global.

O retorno de Clooney à direção após quatro anos longe das telas traz uma abordagem minimalista e contemplativa. Diálogos econômicos dão espaço a cenas que se comunicam pela potência visual, confiando no público para preencher lacunas e interpretar nuances. A relação entre Augustine e Iris levanta questões: a menina é real ou apenas uma manifestação da culpa do cientista? E, no espaço, Sully e Adewole (David Oyelowo), esperançosamente aguardando o nascimento de seu filho, seriam os novos Adão e Eva, destinados a recomeçar a história humana em um mundo desconhecido?

Ao se abster de respostas definitivas, o filme deixa o público suspenso entre a esperança e a melancolia. Mais do que uma trama sobre sobrevivência, “O Céu da Meia-Noite” é um convite à reflexão sobre a fragilidade humana, a importância das relações e as consequências de nossas escolhas. Nesse silêncio repleto de significados, ele nos lembra que a verdadeira essência da ficção científica não está apenas em projetar futuros distantes, mas em revelar, com brutal honestidade, o que somos aqui e agora.