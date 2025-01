O excelente e eletrizante thriller de ação com Jamie Foxx e Michelle Monaghan que você provavelmente não viu, na Netflix

O caos, inerente à existência humana, desafia constantemente os limites da organização social. Ao longo da história, buscamos mecanismos para conter o impulso destrutivo que nos define, tentando domesticar essa força com leis, instituições e ideais que prometem igualdade e justiça. Contudo, a realidade é menos otimista: sempre existirão aqueles que pairam acima dessas regras, manipulando o sistema a seu favor. A ilusão de que a balança da justiça pesa igualmente para todos desmorona quando confrontada com os fatos: o poder, seja ele econômico ou político, redefine os limites do permitido e do condenável, destacando os privilegiados e relegando a maioria ao papel de figurantes no teatro social.

Nesse cenário, a polícia surge como um dos instrumentos mais controversos. Criada para conter o lado rebelde e violento do ser humano, essa instituição, com demasiada frequência, se revela tão falha quanto aqueles que deveria combater. A corrupção dentro das forças de segurança, transformada em rotina em muitas sociedades, é um lembrete cruel de que nenhum sistema está imune à fragilidade humana. Histórias de policiais que trocam sua missão por promessas de riqueza, promoções ou influência não são exceções; elas são símbolos de um modelo em crise, cuja podridão parece irreversível. Para muitos, a esperança de uma transformação é cada vez mais utópica, reduzida a um conceito abstrato que dificilmente se concretizará.

Nesse contexto tão familiar, “Crimes na Madrugada” (2017), dirigido pelo alemão Baran bo Odar, destaca-se por sua abordagem direta e despretensiosa. Em uma época em que muitos filmes dependem excessivamente de efeitos especiais para mascarar deficiências narrativas, a obra opta por uma narrativa crua e eficiente. Baseado no roteiro de Andrea Berloff, o longa é centrado em Vincent Downs (Jamie Foxx), um policial cuja existência é marcada pela ambiguidade moral. Workaholic e mergulhado em corrupção, Downs transita por um submundo onde o pragmatismo é a regra, e a integridade é um luxo que não se pode pagar. Inspirado no filme francês “Nuit Blanche” (2011), de Frédéric Jardin, “Crimes na Madrugada” não busca justificar as ações de seu protagonista; antes, apresenta-o como um anti-herói à altura de sua própria decadência.

O enredo se desenrola em Las Vegas, onde Downs tenta equilibrar sua vida dupla. Envolvido no desvio de drogas apreendidas, ele acaba atraindo a ira dos chefões do crime, liderados por Rob Novak (Scoot McNairy). Quando um de seus passos em falso resulta no sequestro de seu filho Thomas (Octavius J. Johnson), o protagonista é forçado a confrontar as consequências de suas escolhas. O filme desenvolve-se como uma sucessão de eventos intensos e violentos, com Downs navegando por uma teia de traições, vingança e desesperação. Jennifer Bryant, vivida por Michelle Monaghan, surge como um contraponto: a detetive determinada a expor as falhas da instituição policial. Apesar de sua atuação escorregar em momentos clichês, ela adiciona uma camada interessante à narrativa.

É inegável que “Crimes na Madrugada” não busca reinventar o gênero policial. Em vez disso, prefere explorar os elementos que o tornaram popular: ritmo acelerado, personagens moralmente ambíguos e uma reflexão incômoda sobre a fragilidade das instituições que deveriam garantir a segurança e a justiça. O trabalho de Odar, conhecido posteriormente pela série “1899”, evidencia um diretor que compreende as nuances de seu material, ainda que a simplicidade de sua abordagem possa afastar aqueles que esperam algo mais sofisticado. No entanto, essa escolha deliberada é também sua força: ao evitar armadilhas narrativas que poderiam diluir seu impacto, o filme oferece um retrato honesto, embora inquietante, de um sistema em colapso.

Cinco anos após sua estreia, “Crimes na Madrugada” permanece como uma referência discreta, mas relevante, para os amantes do gênero policial. Sua capacidade de abordar temas contemporâneos sem recorrer a discursos superficiais ou didáticos é uma qualidade rara. O filme não oferece respostas fáceis, mas provoca reflexões essenciais sobre corrupção, moralidade e as consequências das escolhas individuais em um sistema que parece projetado para falhar. É essa honestidade brutal que o torna memorável, mesmo em meio à enxurrada de produções que tentam, mas raramente conseguem, capturar a complexidade do mundo em que vivemos.