A história de amor mais bonita e encantadora do cinema argentino está no MUBI

A paisagem urbana de Buenos Aires, marcada por uma mistura caótica de edifícios antigos e modernos, traduz um modo de viver peculiar, como reflete o diretor Gustavo Taretto em sua visão da cidade. Longe de limitar-se à análise arquitetônica, sua obra explora as múltiplas solidões que coexistem em uma metrópole cosmopolita e em declínio, centrando-se na jornada emocional de um homem e uma mulher que, antes de se encontrarem, precisam enfrentar as zonas mais obscuras de suas próprias existências. A fotografia de Leandro Martínez captura a essência vibrante e contraditória da capital argentina, oscilando entre luzes encantadoras e sombras profundas, enquanto Taretto constrói uma narrativa que equilibra humor e introspecção.

Martín, um web designer de cerca de 40 anos, vive preso em suas neuroses: ansiedade, transtorno bipolar, depressão e uma relação complicada com a cidade que o cerca. Sua aversão ao mundo exterior transforma até mesmo as sessões de terapia em desafios, refletindo uma desconexão generalizada. Paralelamente, Mariana, arquiteta que sobrevive como vitrinista, sente na pele as transformações estéticas e sociais da gentrificação, que esvaziam a identidade da cidade. Taretto, com imagens de impacto visual como Mariana lavando um manequim no chuveiro ou Martín observando uma passeadora de cães com uma comitiva de diferentes tamanhos, subverte a leveza cotidiana para provocar e desconcertar.

Embora a proliferação de pensamentos internos e animações gráficas possa sobrecarregar a narrativa, o elenco, com Javier Drolas e Pilar López de Ayala, conduz a trama com carisma, superando a previsibilidade. Entre as batalhas interiores de seus protagonistas, o diretor revisita o impacto dos espaços urbanos como espelhos do humano, evocando influências do neorrealismo de Vittorio de Sica ou de compatriotas como Pablo Trapero. Taretto apresenta uma produção que, com sua originalidade, reafirma o talento do cinema argentino.