Com 96% de aprovação e 8 semanas no Top 10 mundial, o melhor filme da Netflix em 2024 também é um dos mais assistidos do ano 

“Rebel Ridge” rejeita qualquer pretensão de sutileza, convertendo essa decisão em um elemento de destaque. Dirigido por Jeremy Saulnier, o longa é um mergulho nas emoções mais primitivas, prendendo o espectador em uma rede de acontecimentos imprevisíveis que o mantêm em alerta até os instantes finais. O enredo parte de uma premissa aparentemente convencional: um homem negro é alvo de uma ação policial injusta e degradante. Contudo, ao desvelar os detalhes, o filme apresenta um retrato profundo desse protagonista: um ex-fuzileiro naval marcado pela experiência na guerra do Iraque, que carrega em sua postura reservada e metódica a recusa de aceitar humilhações vindas daqueles que deveriam garantir sua segurança. A trama foge ao convencional, surpreendendo por sua abordagem corajosa e original, que desafia padrões narrativos e desafia o público.

As grandes narrativas têm o poder de ignorar a necessidade de seguir padrões previsíveis, mas isso não é isento de riscos. Quando bem conduzido, esse estilo pode cativar. E é exatamente isso que Saulnier consegue. Terry Richmond, o protagonista, vê sua rotina virar de cabeça para baixo após ser derrubado de bicicleta por dois policiais brancos, que confiscam os trinta mil dólares destinados à fiança de seu primo. Este incidente desencadeia uma jornada marcada pela injustiça e por uma luta quase kafkiana para recuperar o que lhe foi tirado.

Aaron Pierre, em uma atuação que equilibra doçura e raiva contida, dá vida ao protagonista com camadas de complexidade. Ao lado da idealista Summer McBride, vivida por AnnaSophia Robb, ele desafia o poder do xerife Sandy Burnne, interpretado com intensidade por Don Johnson. A relação entre Pierre e Robb sustenta a narrativa nos momentos em que o roteiro acentua a determinação do anti-herói. O desfecho impactante, livre de concessões a um romantismo tradicional, reforça o tom de crítica social e reafirma que é perigoso desafiar um homem que conhece o peso da força e da disciplina, mas que sabe usá-los quando necessário.