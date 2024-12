Com Al Pacino e Jennifer Garner, comédia na Netflix é um carinho na alma e um abraço no coração

Com uma carreira consolidada como roteirista de sucessos como “Carros”, “Enrolados” e “Amor a Toda Prova”, Dan Fogelman fez raras incursões como diretor, tendo em “Não Olhe Para Trás” (2015) sua estreia em longas-metragens. Estrelado por Al Pacino e Christopher Plummer, o filme é inspirado em um evento real: o músico Steve Tilston, que descobriu, décadas depois, ter recebido uma carta de John Lennon. Essa premissa é transformada por Fogelman em uma trama sobre arrependimento, reconciliação e reinvenção.

No centro da narrativa está Danny Collins (Pacino), um cantor que alcançou fama nos anos 1970 interpretando músicas de outros compositores, mas nunca conseguiu emplacar suas próprias canções. Apesar de seu sucesso comercial, Danny levou uma vida marcada por excessos e superficialidade. Tudo muda quando seu agente, Frank Grubman (Plummer), lhe presenteia com uma carta de John Lennon, escrita anos antes, incentivando-o a buscar autenticidade em sua arte. Movido por essa descoberta tardia, Danny decide mudar radicalmente sua vida, abandonando velhos vícios e superficialidades para se reconectar com suas raízes criativas e emocionais.

O ponto central dessa transformação é a tentativa de reconstruir laços com Tom Donnelly (Bobby Cannavale), um filho que Danny nunca conheceu, fruto de um relacionamento casual com uma fã. Tom, por sua vez, leva uma vida simples em New Jersey, onde enfrenta dificuldades financeiras ao lado da esposa Samantha (Jennifer Garner) e da filha Hope, que possui TDAH. Apesar do ressentimento profundo pela ausência do pai, Tom se vê diante de um Danny determinado a se redimir. Paralelamente, Danny encontra refúgio em um hotel gerido por Mary Sinclair (Annette Bening), onde inicia um romance que traz leveza e humanidade à sua jornada.

A história combina momentos de comédia e emoção, explorando a trajetória de Danny com um equilíbrio preciso entre irreverência e introspecção. A atuação magnética de Al Pacino, com doses calculadas de extravagância, dá vida a um protagonista que é tanto cômico quanto tocante. A trilha sonora, dominada pelas icônicas composições de John Lennon, não só ambienta o filme como amplifica sua mensagem, costurando um pano de fundo que enriquece a jornada de autodescoberta.

Fogelman cria um filme que, embora divertido, é repleto de reflexões sobre as escolhas que fazemos e as consequências que colhemos. Em meio a risos e momentos emocionantes, “Não Olhe Para Trás” nos convida a repensar o que realmente importa: o valor da autenticidade, as relações que cultivamos e as segundas chances que a vida nos oferece.