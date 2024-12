O filme mais impactante que você verá em 2024 chegou à Netflix

A justiça deveria ser cega, mas ao longo dos anos, a fim de atender a certos anseios, acabou desenvolvendo uma espécie de visão seletiva. É o que se depreende de “Origin – Desigualdade e Preconceito”. Todos deveriam ter assegurada a chance de tratamento justo e ascensão social mediante sua capacidade e esforço, um dos preceitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, originalmente publicada em 1948 e filha da Revolução Francesa, cujo fulgor se espalhou pelo mundo entre 1789 e 1799. No documentário “A 13ª Emenda” (2016), Ava DuVernay, ajuda o público leigo a entender e familiarizar-se com detalhes do ordenamento jurídico americano, intencionalmente falho e propenso a atormentar e incriminar cidadãos pretos, segundo a diretora.

Agora, DuVernay mergulha no racismo americano e suas especificidades mirando a jornalista e militante Isabel Wilkerson. A autora do aclamado “Casta: As Origens do Nosso Mal-Estar”, publicado em agosto de 2020, vira a personagem central de uma biografia romanceada sobre os nefastos acontecimentos que levaram-na a concluir que os Estados Unidos padecem de uma segregação racial muito mais complexa, semelhante à que continua a vigorar em certas regiões da Índia — embora oficialmente abolida pela Constituição de 1950 —, e que na prática impede o fluxo de um para outro nível da pirâmide.

A morte de Trayvon Martin (1995-2012), em Sanford, Flórida, serve de gatilho para o que se desenrola pelos 141 minutos seguintes, ao longo dos quais DuVernay especula sobre as intenções de Wilkerson, sua visão de mundo, seu progressivo desalento quanto a uma solução para o problema racial na América. Martin fora assassinado por George Zimmerman, um hispano-americano de 28 anos, o que adiciona uma dose extra de caos no enredo e por consequência na vida de Wilkerson, que ainda tem de administrar a debacle física da mãe, prestes a ser internada num asilo.

Durante uma palestra sobre seu primeiro livro, “The Warmth of Other Suns” (“o calor de outros sóis”, em tradução literal), de 2010, Wilkerson, a primeira mulher afro-americana a ganhar o Pulitzer por uma série de reportagens sobre a inundação causada pela cheia dos rios Mississipi e Missouri, em 1993, é convencida pelo editor Amari Selvan, interpertado por Blair Underwood, a realizar um trabalho de fôlego acerca da cristalização de políticas racistas em governos dos mais variados matizes ideológicos nos Estados Unidos. O que faz ir ao outro lado do globo.

DuVernay consegue tornar menos abstrata a inquietação de Wilkerson, por mais infilmável que seja a história. A opção por registrar a trama em 16 mm, deixando evidentes pequenos defeitos visuais como a granulação e um razoável desbotamento incutem no espectador a ideia de que a jornada da protagonista, encarnada com destemor por Aunjanue Ellis-Taylor, alongou-se mais do que ela mesma poderia imaginar, e as cenas na Índia realçam a solidão de uma mulher determinada em seu propósito, o que inclui paralelos com o nazismo e teses bastante originais que ligam a um cada vez mais evidente jogo de cartas marcadas, pensado para eternizar os brancos no poder. Lançado dois meses após o assassinato de George Floyd (1973-2020), “Casta: As Origens do Nosso Mal-Estar” ficou por 58 semanas na lista dos mais vendidos do “The New York Times”. Quando da eleição de Barack Obama, o livro chegou ao topo.