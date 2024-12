A mais amada dos anos 90: a comédia romântica com Julia Roberts que elevou as expectativas dos apaixonados incuráveis, no Prime Video

Ao longo das décadas, as comédias românticas se consolidaram como um gênero que, ao mesmo tempo, diverte e alimenta sonhos românticos. E poucos roteiristas dominaram essa arte como Richard Curtis. Com títulos emblemáticos em seu currículo, como “Quatro Casamentos e um Funeral” e “Simplesmente Amor”, Curtis nos presenteou com histórias que combinam humor, emoção e uma boa dose de fantasia. Entre elas, “Um Lugar Chamado Notting Hill”, dirigido por Roger Mitchell, destaca-se como um dos maiores sucessos de bilheteria do gênero, transformando um orçamento de 42 milhões de dólares em impressionantes 360 milhões.

Ambientado no bairro londrino que dá nome ao filme, “Notting Hill” utiliza como pano de fundo o charme das construções georgianas e vitorianas, com suas portas coloridas, para moldar o cenário perfeito de um conto de fadas moderno. A trama gira em torno de William Thacker (Hugh Grant), um homem comum que administra uma livraria especializada em guias de viagem. Em contraste com sua vida tranquila e quase monótona, surge Anna Scott (Julia Roberts), uma estrela de cinema cuja fama a coloca em um mundo distante do cotidiano de Will.

A história começa de forma aparentemente banal: Anna, fugindo de paparazzi, entra na loja de Will. O encontro inicial não passa de um breve momento, mas o destino, sempre caprichoso nas comédias românticas, promove uma nova reunião entre eles — desta vez, com um toque de humor. Após esbarrar com Anna e derramar suco de laranja em sua roupa, Will a convida para sua casa, onde ela pode se trocar. A interação entre os dois é repleta de contrastes: enquanto Will é desajeitadamente espontâneo, Anna é reservada e cautelosa. Essa dinâmica, porém, gera uma inesperada conexão, culminando em um beijo inesperado que sela a química inegável entre os personagens.

A partir daí, o filme segue o roteiro clássico do gênero, mas com diálogos afiados e cenas memoráveis que evitam que a narrativa caia no lugar-comum. Um dos momentos mais marcantes é o encontro de Anna com o peculiar grupo de amigos de Will, que acrescenta camadas de humor e humanidade à trama. O roteiro, sempre consciente das diferenças abismais entre os mundos de Anna e Will, explora com sensibilidade os desafios que o casal enfrenta. Enquanto Will lida com sua própria insignificância diante da fama avassaladora de Anna, ela precisa confrontar as pressões de sua vida pública e um ex-namorado inconveniente (vivido por Alec Baldwin).

Além do enredo envolvente, “Notting Hill” cativa pela riqueza de sua ambientação e trilha sonora. As ruas de Londres, com suas paisagens pitorescas, tornam-se quase um personagem à parte, enquanto as canções — de Elvis Costello a Bill Withers — amplificam a atmosfera romântica e nostálgica do filme.

“Um Lugar Chamado Notting Hill” transcende sua premissa simples, conquistando o público com sua mistura de leveza, humor e emoção. Disponível no Prime Video, a obra permanece uma das mais adoradas comédias românticas de todos os tempos, um tributo atemporal ao poder do amor improvável.