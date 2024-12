Pegue um chocolate quente e se jogue no sofá: romance com Jennifer Lopez é programa perfeito para seu dia, na Netflix

Baseado em uma trama concebida por John Hughes e Kevin Wade, “Encontro de Amor” traz Jennifer Lopez e Ralph Fiennes como protagonistas de uma encantadora comédia romântica inspirada em uma história verídica. Na década de 1950, Anne-Marie Rasmussen, uma jovem norueguesa de 18 anos, migrou para os Estados Unidos, onde passou a trabalhar como funcionária doméstica na residência dos Rockefeller, na icônica Quinta Avenida, em Nova York. O destino lhe reservou um envolvimento romântico com Steven Clark Rockefeller, filho do então governador do estado.

Na vida real, a história teve um desfecho melancólico. Apesar do casamento e de terem três filhos, Anne-Marie e Steven se divorciaram após 11 anos. Em entrevistas, Anne-Marie revelou o contraste entre suas expectativas e a realidade. Encantada com a vida luxuosa da alta sociedade, ela se viu em um casamento onde Steven desejava uma esposa com valores mais simples e tradicionais. As diferenças acabaram desgastando o relacionamento, que terminou como um delicado cristal partido.

Na versão cinematográfica dirigida por Wayne Wang, o romance improvável é adaptado para o cenário contemporâneo e ambientado em um hotel movimentado na cidade de Nova York. Jennifer Lopez interpreta Marisa Ventura, uma dedicada mãe solteira que trabalha como camareira. Sua vida se cruza com a do charmoso deputado Christopher Marshall, vivido por Ralph Fiennes, um político em ascensão que enfrenta o constante assédio da imprensa em busca de detalhes sobre sua vida amorosa.

O encontro dos dois é quase um acaso. Tye, o filho de Marisa, conhece Christopher no elevador e impressiona o deputado com seu conhecimento em política, mencionando Richard Nixon. O político, encantado com o menino, sugere um passeio com seu cachorro e pede permissão a Marisa para levá-lo ao parque. Quando eles se conhecem, Marisa está vestindo, de forma clandestina, um luxuoso casaco Dolce & Gabbana pertencente a uma hóspede do hotel. Confundida com uma cliente, ela opta por não corrigir o mal-entendido e se passa por uma mulher rica e influente. O desenrolar dessa confusão cria um emaranhado de situações que mistura romance e tensão, culminando em uma exposição inevitável. Quando sua verdadeira identidade é revelada, a história desafia o casal a confrontar segredos, expectativas e a força de seus sentimentos.

Embora o enredo siga uma estrutura típica de comédias românticas, com previsibilidade e leveza, “Encontro de Amor” possui um charme que não passa despercebido. Ralph Fiennes entrega uma performance marcada por elegância e naturalidade, enquanto Jennifer Lopez confere vivacidade e autenticidade à sua personagem. A química entre os dois atores é palpável, equilibrando contraste e harmonia em cena.

O filme ainda conta com um elenco de suporte notável, incluindo Stanley Tucci, Natasha Richardson, Tyler Posey e Frances Conroy, que contribuem para enriquecer a narrativa. Apesar de não ter conquistado os críticos, a produção encontrou um espaço especial no coração do público, tornando-se uma das comédias românticas mais queridas no Reino Unido.

Mais do que uma história de amor entre classes sociais, “Encontro de Amor” é um lembrete sobre o poder transformador de conexões improváveis, mesmo diante das barreiras impostas pelas aparências e pelas convenções sociais. Com atuações cativantes e uma narrativa que oscila entre o conto de fadas e a realidade, o filme oferece um entretenimento leve e agradável, perfeito para quem busca uma boa dose de escapismo romântico.