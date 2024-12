Gargalhadas garantidas: o filme mais engraçado da Netflix em 2024

É surpreendente perceber como o humor nonsense pode refletir uma faceta menos conhecida do espírito alemão. Essa é a sensação que percorre os noventa minutos de “Noite de Jogos”, comédia de Marco Petry que se apoia em um equilíbrio engenhoso entre situações cômicas e temas delicados. Com experiência em produções como “Mein Freund das Ekel” (2021), Petry demonstra habilidade ao construir uma trama onde um grupo de amigos se reúne para mais uma noite de tabuleiro — uma tradição que atravessa gerações. No entanto, a presença de dois novos participantes, cada um trazendo sua dose de imprevisibilidade, desafia a harmonia esperada e transforma a rotina em um verdadeiro jogo de possibilidades.

A história ganha um ritmo calculado, até que o roteiro de Claudius Pläging e Andrej Sorin injeta uma série de eventos inesperados: mal-entendidos que oscilam entre o involuntário e o proposital, trocas de farpas afiadíssimas e uma sequência improvável envolvendo uma ave rara em fuga, um caçador de javalis no coração de Berlim e suspeitas de traição que pairam sobre os anfitriões. Embora tudo aponte para um possível desfecho trágico, o filme opta por explorar a comédia na complexidade dos relacionamentos humanos, sem ultrapassar a linha do desastre.

Pia, fotógrafa, e Jan, dono de uma loja de bicicletas, se encontram por acaso durante um passeio com seus cães, dando início a uma conexão que avança rapidamente entre conversas e desejos compartilhados. Jan a convida para passar a noite com ele, mas Pia tem compromissos com o clube de jogos, que há anos reúne amigos para uma noite de risadas e memórias ao redor de um tabuleiro. Ao ponderar, Pia resolve convidá-lo, e, após uma breve hesitação, ele aceita. O encontro, que se passa em Neukölln e Grunewald, serve de pano de fundo para um desfile de situações cômicas que transitam com leveza pelos dilemas da vida adulta.

No centro dessa dinâmica estão Janina Uhse e Dennis Mojen, acompanhados por um elenco coadjuvante afiado, cada um trazendo nuances humorísticas que enriquecem a narrativa. Embora as mudanças de cenário indiquem possíveis reviravoltas, o filme se mantém fiel a uma proposta mais séria e reflexiva, ainda que disfarçada de brincadeira. A jornada, conduzida com precisão e irreverência, oferece um retrato inusitado da cultura alemã, envolta em risos e ironia.