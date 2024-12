Um amor fora dos padrões que ninguém consegueesquecer, na Netflix

Ninguém escapa às adversidades que a vida impõe, independentemente da idade, classe social, saúde privilegiada ou anos de terapia dispendiosa. No drama holandês “Em Busca de Mim”, dirigido por Michiel van Erp, a protagonista simboliza um retrato desconcertante de quem, apesar das aparências de sucesso e equilíbrio, se encontra perdida em um emaranhado de sentimentos. A narrativa conduz o espectador por um labirinto emocional onde se torna evidente que a vida segue sem pedir licença, desafiando os desejos egocêntricos que alimentamos.

O mundo não espera por nossas inseguranças, e os problemas que evitamos encarar se transformam em um fardo pessoal do qual só nós mesmos podemos nos libertar. Van Erp desenha situações de uma simplicidade inquietante, mas de uma sofisticação que espelha nossa própria existência. A identificação é inevitável: em algum momento, cada um se verá confrontado pelos fantasmas que conhece intimamente, e contra os quais somente nós podemos lutar.

Baseado no romance de Saskia Noort, o roteiro elaborado por Paula van der Oest e Roos Ouwehand entrega à atriz Elise Schaap um papel fascinante, no qual sua personagem, Sara, combina ousadia e resiliência. Desde o início, com uma abertura que evoca o clássico “Titanic” (1998), somos levados a acreditar que Sara é apenas mais uma figura deslocada, enfrentando as ausências que continuamente transformam sua vida. Mas, à medida que a trama se desenrola, descobre-se que suas escolhas — muitas vezes impulsivas e equivocadas — têm raízes profundas. Entre o colapso de seu casamento e os conflitos com a filha adolescente, a jornada de Sara em “Em Busca de Mim” ecoa temas semelhantes aos explorados em “A Filha Perdida” (2021), de Maggie Gyllenhaal, embora com um olhar único sobre as dores e os segredos que definem a experiência feminina.

A ilha de Stromboli, ao norte da Sicília, serve de pano de fundo para a busca de Sara por paz interior. Terra do mitológico Eólo, onde Ulisses também encontrou refúgio em sua odisseia, Stromboli abriga um vulcão adormecido que simboliza a tensão latente dentro da protagonista. Diferente da serenidade vulcânica, Sara agita-se em um turbilhão de emoções, tornando sua estadia na ilha tão caótica quanto reveladora. Após uma bebedeira com Harold, um milionário vivido por Tim McInnerny, ela perde tudo: dinheiro, celular e passaporte. Em conflito com Pietro, o proprietário do chalé que aluga, Sara encontra acolhimento na igreja local, onde conhece Jens, interpretado por Christian Hillborg. Essa conexão marca um ponto de virada, à medida que Jens emerge como uma figura multifacetada — ora demoníaca, ora salvadora.

Com habilidade, o roteiro explora metáforas sobre se perder e reencontrar. A narrativa propõe uma reflexão profunda e nada óbvia sobre traumas, especialmente os enfrentados pelas mulheres, que frequentemente precisam carregar em silêncio o peso de suas dores. Em “Em Busca de Mim”, a jornada de Sara é tanto sobre confrontar o passado quanto sobre descobrir forças para seguir em frente. Uma obra poderosa e pungente, que ressoa por muito tempo após o desfecho.