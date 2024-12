O filme da Netflix que prova que o amor é a força mais transformadora do universo

No longa de estreia como diretora, Katie Holmes prova que seu talento vai muito além da atuação. “Tudo Que Tínhamos” é um drama independente, escrito por Josh Boone e Jill Killington, adaptado do romance de Annie Weatherwax. Deixando para trás os rótulos da juventude, Holmes assume a direção com uma firmeza que reflete uma fase profissional madura e autônoma. Após dirigir dois curtas, este filme consolida sua transição para projetos maiores e abre caminho para trabalhos subsequentes, como “Alone Together” e “Rare Objects”.

A trama, conduzida sob a perspectiva de Ruthie Carmichael (Stefania LaVie Owen), acompanha os passos incertos de uma menina de 13 anos e sua mãe, Rita (Katie Holmes). Rita é uma mulher marcada por traumas, alcoolismo e instabilidade financeira. Sua história pregressa, apenas sugerida, revela uma infância sem lares permanentes ou afeto. Agora adulta, Rita se encontra presa em um ciclo de relações fracassadas, buscando salvadores que nunca chegam.

O filme inicia com as duas fugindo de um relacionamento abusivo. Dentro de um carro envelhecido, com poucos pertences e nenhum rumo definido, elas escolhem Boston como destino, esperançando por um recomeço. Contudo, o automóvel não resiste e quebra na estrada, consumindo suas últimas economias em reparos. Desesperadas, recorrem a pequenos furtos para se alimentar. Uma cena impactante mostra Ruthie ajudando a mãe a extrair um dente no banheiro de uma lanchonete, ilustrando a precariedade extrema em que vivem.

Sem recursos e com o estômago vazio, elas chegam a uma cafeteria em uma cidade a 200 quilômetros de Boston. Marty (Richard Kind), o dono do local, e sua sobrinha trans Peter Pam (Eve Lindley) oferecem um raro momento de acolhimento. Tentando sair sem pagar, são impedidas pela nova pane do carro. Humilhada, Rita aceita retornar, pedir desculpas e trabalhar para saldar a dívida. Aos poucos, elas começam a enxergar naquele lugar uma possibilidade de estabilidade.

Mas a rotina pacata é frágil. Os velhos hábitos de Rita e seu alcoolismo ameaçam a frágil construção de uma nova vida. A relação entre mãe e filha oscila entre cumplicidade e frustração, ambas forçadas a amadurecer e enfrentar verdades incômodas. Nessa jornada, encontram amizades que oferecem suporte, revelando que responsabilidade e autoconhecimento são as verdadeiras chaves para a sobrevivência.

“Tudo Que Tínhamos” é um olhar direto sobre as famílias esquecidas pelo sistema, aquelas que caem pelas frestas do capitalismo. Sem romantizar a pobreza, o filme retrata a dura realidade de quem luta diariamente para existir. Katie Holmes conduz a narrativa com sensibilidade, evitando julgamentos e focando na humanidade resiliente dessas personagens. Afinal, em um mundo de oportunidades restritas, a dignidade é uma batalha constante, reservada a poucos que conseguem se aconchegar no cubículo do privilégio.