Baseado em filosofia de Nietzsche e Sartre, romance com roteiro genial de Charlie Kaufman está na Netflix

Poucas experiências na vida adulta são tão devastadoras quanto o fim de um relacionamento. A ruptura amorosa, em muitos aspectos, pode ser comparada à perda de um ente querido. Não é a morte física, mas o falecimento de sonhos, expectativas e planos compartilhados. A dor de um coração partido muitas vezes escapa à compreensão das palavras. Se existisse uma forma de pular diretamente para o momento em que superamos o passado e abraçamos um futuro sem traumas ou lembranças dolorosas, a vida não seria mais simples? Talvez. Mas ao evitar a dor, não estaríamos também abrindo mão de uma parte essencial de quem somos, dos elementos que nos moldam e nos tornam únicos?

Partindo dessa complexa premissa, Charlie Kaufman, renomado por suas narrativas surrealistas e profundamente introspectivas, nos presenteia com “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, dirigido por Michel Gondry. O filme levanta uma questão provocativa: seríamos realmente mais felizes se pudéssemos apagar todas as memórias de alguém que amamos e perdemos?

A trama acompanha Joel Barish (Jim Carrey) e Clementine Kruczynski (Kate Winslet). Numa narrativa não linear e repleta de simbolismo, descobrimos que eles se conheceram em um trem, viveram momentos de amor e enfrentaram crises — desde a falta de comunicação até o choque entre as personalidades contrastantes: Joel é introspectivo e reservado; Clementine, expansiva e impetuosa. Apesar de momentos únicos, o relacionamento chega a um final abrupto. Para Joel, a separação é ainda mais dolorosa ao descobrir que Clementine optou por apagar todas as memórias que tinha dele, literalmente apagando-o de sua vida.

Revoltado e ferido, Joel decide se submeter ao mesmo procedimento. Acompanhamos seu processo de apagamento: deitado em sua sala de estar, conectado a um dispositivo que mapeia suas memórias, Joel revisita momentos significativos da relação — os bons e os ruins. Contudo, à medida que mergulha em suas lembranças, ele percebe o valor intrínseco dessas experiências, mesmo das mais dolorosas. Em um dilema que transcende a racionalidade, Joel, dentro de sua própria mente, luta para preservar essas memórias antes que sejam permanentemente apagadas.

Essa jornada através das recordações é mais do que uma revisita a um amor perdido; é uma reflexão sobre a importância das memórias na construção da identidade. Joel descobre que Clementine, com todas as suas imperfeições, foi fundamental para sua formação pessoal. As lembranças, boas ou ruins, não são descartáveis. Elas nos moldam, tornam-se partes integrais do que somos e de como vemos o mundo.

Paralelamente, o filme explora os dilemas éticos e pessoais dos funcionários da clínica responsável pelo procedimento. Essas histórias secundárias ampliam a complexidade narrativa, abordando temas como moralidade, escolhas de vida e as consequências do uso de tecnologias que interferem na natureza humana.

O roteiro de Charlie Kaufman, magistral em sua originalidade, mistura reflexões filosóficas com uma estética surreal. A narrativa fragmentada, que desestrutura a cronologia dos eventos, reflete a forma como a mente humana processa memórias e emoções. Essa abordagem também faz com que o público experimente a confusão e a vulnerabilidade de Joel, criando uma conexão emocional profunda com sua jornada.

“Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças” vai além de um drama romântico. Kaufman mergulha nos aspectos mais íntimos da psique humana, questionando a relação entre memória e identidade. Ao final, somos levados a refletir: apagar as lembranças dolorosas realmente nos liberta ou nos priva de experiências essenciais? Em sua profundidade e sensibilidade, o filme nos lembra que as dores do passado, assim como suas alegrias, são insubstituíveis na construção de quem somos.