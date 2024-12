Filme mais caro da história da Miramax, épico ganhador do Oscar é um dos romances mais belos de todas as décadas do cinema, na Netflix

Lançado em 2003, sob a direção magistral de Anthony Minghella e produção de Sidney Pollack, “Cold Mountain” transpõe para as telas o romance homônimo de Charles Frazier, publicado em 1997. Ambientado no cenário desolador da Guerra Civil Americana, o filme não apenas explora os horrores dos conflitos armados, mas também mergulha em histórias de amor, perda e resiliência. Com uma recepção calorosa, a obra arrecadou cerca de 180 milhões de dólares globalmente e colecionou 101 indicações a prêmios, incluindo sete ao Oscar. Entre os destaques, Renée Zellweger brilhou, conquistando a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação visceral de Ruby Thewes.

A trama central acompanha a relação entre W.P. Inman (Jude Law) e Ada Monroe (Nicole Kidman). O breve romance dos dois é interrompido pela guerra, separando-os antes que o vínculo pudesse se consolidar. Ada, uma musicista delicada e talentosa, muda-se com o pai, o reverendo Monroe (Donald Sutherland), para a isolada Cold Mountain, na Carolina do Norte, em busca de tranquilidade diante da saúde debilitada do patriarca. A tranquilidade, porém, é efêmera, e o alistamento de Inman no exército confederado quebra abruptamente a promessa de um futuro conjunto.

Ferido em batalha e marcado pelas atrocidades do conflito, Inman recebe uma carta de Ada e decide desertar para reencontrá-la. Sua jornada é marcada por desafios incessantes, desde o risco constante de captura pela Guarda Civil até os perigos inerentes ao ambiente devastado pela guerra. Enquanto isso, Ada enfrenta suas próprias adversidades. Após a morte do pai, ela se vê sozinha, lutando para preservar a fazenda da família. É nesse contexto que surge Ruby, uma mulher de espírito indomável e praticidade feroz, interpretada por Zellweger. A parceria entre Ada e Ruby transforma ambas, unindo suas forças em uma amizade que se torna essencial para a sobrevivência.

À medida que a guerra caminha para a derrota confederada, cresce a angústia de Ada em relação ao destino de Inman. Contudo, a esperança teimosa de reencontrá-lo permanece, apesar do cenário sombrio que a rodeia. Essa tensão emocional encontra eco na grandiosidade visual do filme. A fotografia de John Seale é um espetáculo à parte, com suas paisagens vastas e texturas terrosas criando uma estética que contrasta brutalidade e beleza. Essa abordagem visual reforça o tom melancólico da narrativa, capturando com precisão a essência do sul dos Estados Unidos no contexto da guerra.

O elenco, liderado por Jude Law, Nicole Kidman e Renée Zellweger, entrega atuações memoráveis, com performances que aprofundam a complexidade emocional dos personagens. Cada interpretação enriquece a narrativa, oferecendo ao público uma conexão autêntica com os dilemas e os sacrifícios enfrentados pelos protagonistas.

“Cold Mountain” não é apenas um relato sobre a Guerra Civil; é um testemunho atemporal do impacto da guerra na humanidade e da força indomável do amor e da esperança. Por meio de sua narrativa poética, visuais deslumbrantes e atuações poderosas, o filme transcende as barreiras do entretenimento, solidificando-se como um marco no cinema contemporâneo.