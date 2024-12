Você não vai conseguir piscar! Thriller de ação visto por 157 milhões de assinantes na Netflix

Criar filhos é, muitas vezes, comparável a enfrentar uma maratona emocional, onde paciência e perseverança são apenas o início de uma jornada que exige aceitação e resiliência em níveis inesperados. É nesse terreno delicado que a diretora neozelandesa Niki Caro finca sua narrativa, explorando os dilemas éticos e emocionais de uma mãe que, isolada por circunstâncias adversas, luta para manter algum controle sobre um destino que parece lhe escapar continuamente.

A protagonista, confinada por forças externas, é retratada como uma espectadora de sua própria vida, empurrada para escolhas que jamais desejou fazer. A trama, inicialmente ampla, se estreita ao expor uma desconexão angustiante entre duas almas ligadas por laços que deveriam ser indestrutíveis, mas que se veem separadas por barreiras intransponíveis.

O filme abre sob um céu carregado, em tons de azul acinzentado, refletindo o clima sombrio que paira sobre um subúrbio aparentemente comum em Linton, Indiana. Porém, por trás das fachadas de classe média, opera uma célula do FBI focada em desmantelar uma complexa rede internacional de tráfico de armas. Nesse cenário, emergem Adrian Lovell e Hector Álvarez, os chefes da operação criminosa, interpretados com precisão e magnetismo por Joseph Fiennes e Gael García Bernal. Seus personagens exibem um intelecto afiado e uma frieza estratégica que desafiam constantemente a ação das autoridades.

A narrativa toma velocidade logo no início, quando o agente William Cruise (Omari Hardwick) realiza um interrogatório decisivo às 6h14, centrado em uma gravação intrigante, a chamada “fita 703”. Suas perguntas revelam o tamanho da ameaça, envolvendo armamentos como metralhadoras PKM e minas M18, mas o avanço da investigação é interrompido abruptamente por uma reviravolta que lança a história em uma espiral de ação e suspense.

A sequência inicial é um golpe de adrenalina, capturando a atenção do espectador com uma intensidade crua e uma riqueza de detalhes que ampliam a imersão. O roteiro, assinado por Andrea Berloff, Misha Green e Peter Craig, equilibra habilmente uma trama complexa com um ritmo frenético, revelando aos poucos as camadas do conflito. Nesse contexto, Jennifer Lopez interpreta uma heroína sem nome, cuja aura é marcada por perigo constante e uma força latente.

Protegida por um programa estatal de segurança, sua personagem experimenta uma falsa sensação de tranquilidade, rapidamente despedaçada quando Álvarez desencadeia um ataque devastador. O confronto, que deixa Cruise gravemente ferido, desvenda uma relação intrincada e inesperada entre a protagonista e o vilão vivido por Bernal, subvertendo as expectativas e intensificando o impacto emocional da narrativa.

À medida que a história avança, “A Mãe” se transforma em uma sequência eletrizante de cenas coreografadas com precisão. Lopez entrega uma performance poderosa e multifacetada, transitando entre fragilidade emocional e uma força determinada. O romance apenas sugerido entre sua personagem e Cruise permanece periférico, enquanto Zoe (Lucy Paez), a filha perdida e reencontrada, emerge como o verdadeiro catalisador da transformação, trazendo à tona os temas centrais de maternidade, sacrifício e redenção.

Com um equilíbrio magistral entre ação e emoção, Niki Caro constrói um thriller que pulsa com energia e tensão, mas que encontra seu coração nos laços humanos fragilizados e reconstruídos. É um lembrete de que a força mais poderosa não é física, mas emocional, e que, mesmo em meio ao caos, a conexão humana pode ser a última linha de defesa contra o colapso.