A comédia romântica da Netflix, com Lindsay Lohan, que ninguém parou de assistir em 2024

Depois de um longo período fora dos holofotes, Lindsay Lohan regressa às telas com nova energia, explorando comédias românticas na Netflix desde 2022. Sua jornada recomeça com “Pedido Irlandês”, uma história suave dirigida por Janeen Damian e roteirizada por Kirsten Hansen. É o tipo de filme perfeito para quem busca uma tarde leve, emoldurada por paisagens pitorescas e tramas de amores desencontrados.

Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora literária apaixonada em segredo por Paul Kennedy (Alexander Vlahos), o escritor mais renomado da editora. Contudo, os sentimentos de Maddie são eclipsados quando Paul se encanta por Emma Taylor (Elizabeth Tan), amiga de infância de Maddie. Em um piscar de olhos, o romance entre Paul e Emma avança para um pedido de casamento, levando Maddie e Heather (Ayesha Curry) à Irlanda para desempenharem o papel de madrinhas em um casamento idílico, ambientado em um castelo cercado por lavandas e banhado pela atmosfera fria do litoral.

Durante sua viagem, Maddie esbarra no fotografo James Thomas (Ed Speleers) após uma troca acidental de malas no aeroporto. Esse incidente se revela um prenúncio de outros desencontros que vão moldar sua experiência irlandesa. Enquanto participa dos preparativos para o casamento, Maddie é assombrada pela felicidade alheia e pela sua própria insatisfação amorosa.

Em um momento de introspecção, Maddie se senta em um banco solitário no campo, um lugar com uma aura mística. Ali, ela faz um desejo: estar no lugar de Emma. Para sua surpresa, o banco é mágico, realizando desejos não ao pé da letra, mas segundo aquilo que a pessoa realmente precisa. Um padre local faz referência à Santa Brígida, explicando que a magia é caprichosa.

De repente, Maddie se vê casada com Paul. Contudo, a realidade está longe da perfeição imaginada. O casamento vem acompanhado de um vestido tradicional que ela detesta e uma sogra controladora que impõe regras sufocantes. Enquanto isso, sua mãe, Rosemary (Jane Seymour), enfrenta obstáculos para chegar à cerimônia, e Emma parece visivelmente abatida por ter cedido seu amor à amiga.

Em meio a uma sessão de fotos sob uma tempestade inesperada, Maddie e James encontram refúgio um no outro, revelando uma conexão genuína que reconfigura suas perspectivas amorosas. Esta reviravolta conduz Maddie a uma descoberta crucial: interferir no destino alheio pode trazer mais caos que felicidade.

“Pedido Irlandês” não revoluciona o gênero das comédias românticas, mas a presença carismática de Lohan adiciona um charme nostálgico e refrescante. Sua química com Ed Speleers faz com que mesmo os clichês mais familiares se revistam de um brilho renovado. Ver Lohan novamente em um papel que valoriza seu talento e carisma torna cada cena uma experiência agradável e acolhedora.