Com Anthony Hopkins, filme que narra a maior história de fé e amor já conhecida de todos os tempos, na Netflix

A narrativa de Cristo, mais do que qualquer outra passagem bíblica, tem sido revisitada de forma exaustiva no teatro e no cinema, sempre com diferentes interpretações e abordagens. Ainda assim, todas as obras tentam, em maior ou menor grau, preservar a lógica central da história. Entretanto, as interpretações dramatizadas desses eventos frequentemente são moldadas pelas intenções e perspectivas de seus criadores. No caso de D.J. Caruso, diretor de “Virgem Maria”, a ideia central parece ser apresentar um retrato de amadurecimento e devoção de Maria, fugindo parcialmente da abordagem puramente transcendental que predomina na tradição religiosa.

É inegável que a religião apresenta a mitologia cristã de forma idealizada, como se todos os personagens envolvidos estivessem plenamente conscientes e alinhados com os propósitos divinos. Contudo, ao analisar esses eventos por uma perspectiva mais humana, fica claro que fragilidades, vulnerabilidades e conflitos internos teriam sido componentes centrais na jornada dessas figuras históricas. Afinal, sendo humanos reais, é natural imaginar que momentos de dúvida e medo predominaram em meio às adversidades enfrentadas.

Maria, de acordo com a história, teria nascido no século I a.C., em um período marcado por intensas tensões políticas e religiosas. A região da Judéia, localizada na Palestina, vivia sob o jugo do Império Romano. Apesar da liberdade religiosa concedida, o governo romano impunha um controle rigoroso, e Herodes, o Grande, era visto como um líder tirânico, embora eficiente em sua administração. Em “Virgem Maria”, Anthony Hopkins interpreta Herodes, representando-o como um governante obsessivo e cruel, determinado a eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Em um dos eventos mais conhecidos associados a ele, Herodes ordena o massacre de todos os bebês do sexo masculino em Belém, temendo que um deles fosse o anunciado “rei dos judeus”.

No entanto, a participação de Hopkins, apesar de significativa, é marcada por cenas que muitas vezes soam desnecessárias e pouco impactantes, como se fossem incluídas apenas para capitalizar na presença de um ator renomado. Isso acaba diluindo o impacto de seu personagem e comprometendo o ritmo da narrativa. Por outro lado, Noa Cohen interpreta Maria, trazendo à tela uma jovem profundamente conectada à fé desde o nascimento, pois seus pais acreditavam que ela era fruto de uma promessa divina após a visita de um anjo que prenunciou sua chegada.

Conforme Maria cresce, começa a receber revelações sobre seu papel dentro dos desígnios divinos. Simultaneamente, José (Ido Tako), um jovem simples e dedicado, apaixona-se por ela. Seu amor por Maria é tão sincero que ele aceita os mistérios que a cercam e assume a missão de ser o pai terreno do Filho de Deus. A relação entre os dois é retratada com ingenuidade e delicadeza, destacando o amadurecimento de ambos enquanto enfrentam as adversidades que surgem com a gravidez misteriosa de Maria.

Os pais de Maria também desempenham um papel crucial no filme, ajudando o casal a lidar com as críticas e rejeições da comunidade diante de uma situação que parecia incompreensível aos olhos humanos. Unidos, Maria e José enfrentam o desafio de proteger o bebê Jesus das ameaças de Herodes, embarcando em uma jornada de sacrifício e coragem que reflete o peso de suas responsabilidades.

Embora a intenção de “Virgem Maria” seja nobre ao tentar humanizar Maria e José, o filme não consegue agregar valor significativo à narrativa religiosa já conhecida. Além disso, diverge em vários pontos da tradição bíblica, o que pode ter contribuído para uma recepção tíbia por parte do público e da crítica. A falta de um direcionamento claro entre a fidelidade às escrituras e a liberdade criativa deixa a obra em um limbo, incapaz de satisfazer plenamente tanto os espectadores religiosos quanto aqueles em busca de um drama histórico convincente.

No entanto, é importante destacar que a tentativa de explorar a fragilidade humana das figuras religiosas é um ponto positivo. Essa abordagem oferece uma perspectiva que convida o público a refletir sobre os desafios e sacrifícios vividos por Maria e José, além de enfatizar a complexidade de suas experiências. Infelizmente, a execução não corresponde às expectativas criadas por essa proposta.

“Virgem Maria” falha em se tornar memorável, seja por sua narrativa ou por seu impacto visual. Embora não tenha causado grande controvérsia, também não conseguiu capturar o imaginário do público, tornando-se uma obra que dificilmente será revisitada ou lembrada no futuro como uma contribuição significativa às representações cinematográficas da história de Cristo.